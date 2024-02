14 bis 16 Stunden des Fastens versprechen gesundheitlich eine Menge. Getty Images/ erdikocak

Sympathisch ist das Thema keineswegs. Fasten liegt häufig in einer Schublade in einer eher ruhigeren Ecke unseres Denkens, gleich neben der ungenutzten Fitnessklub-Mitgliedskarte. Es bedeutet, man muss sich einer Freude, einem Genuss, einem Seelentröster versagen. Ja, das fällt nicht leicht, besonders an Tagen, die ansonsten kaum Vergnügliches für einen bereithalten.



Aber: Von welchen Zeiträumen reden wir hier? Bleibt man auf der medizinisch für gesund befundenen Seite des Fastens, muss man gerade einmal einen Tag in der Woche durchhalten, ohne einen Bissen anzurühren. Bei aller Unwucht, die der Verzicht auslösen mag, 14 bis 16 Stunden versprechen schon gesundheitlich eine Menge Gewinn. Zudem schont man dabei auch Ressourcen.



Beim Fasten muss man im Grunde nichts tun und eben eine Sache ganz besonders. Die Ausrede der Bequemlichkeit ist also hinfällig. Zum Fasten muss man sich nicht wie beim Sport aufraffen, sondern in erster Linie mentale Stärke beweisen. Wem es also schon beim Wort "Fasten" graut, sollte sich bewusst sein, dass es die meisten Menschen mit normalem Schlafrhythmus ohnehin täglich acht bis neun Stunden tun. Angesichts der Vorteile sind ein paar Stunden mehr einen Versuch wert. (Thomas Bergmayr, 16.2.2024)