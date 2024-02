Hollywood - Oscar-Preisträgerin Meryl Streep (74) ist auch bei der vierten Staffel der Serie "Only Murders in the Building" wieder dabei. Die Schauspielerin kehre in ihrer Rolle als Loretta Durkin zurück, teilte der Streamingdienst Hulu am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram mit. Streep hatte diese Nebenrolle erstmals in der dritten Staffel übernommen.

Meryl Streep spielt wieder in"Only Murders in the Building" mit. Foto: REUTERS/MIKE BLAKE

Durkin ist eine wenig erfolgreiche Schauspielerin, die in einer Broadway-Show auftritt. Streep war im Jänner mit ihrer Fernsehnebenrolle in der Comedy-Serie für einen Golden Globe nominiert. Die Hauptrollen werden von Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez gespielt. Sie sind Nachbarn in ihrem Apartmentgebäude in New York, die sich für wahre Kriminalfälle interessieren. (APA, dpa, 16.2.2024)