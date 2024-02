Nach einem schweren Umfall im Oktober 2023 hat Cruise alle Fahrzeuge für eine Sicherheitsüberprüfung aus dem Testbetrieb zurückgezogen. IMAGO/Achille Abboud

In den USA hat der Leiter der Hardware-Abteilung der General Motors-Tochter Cruise, Carl Jenkins, das Unternehmen verlassen. Jenkins teilte seinen Abgang am Donnerstag (Ortszeit) in einem Beitrag auf LinkedIn selbst mit. In dem Post schrieb er auch, dass sein Team für die Entwicklung der Hardware für die selbst fahrenden Autos von Cruise, einschließlich Mikrochips, Sensoren und Computern verantwortlich gewesen sei und mit GM bei der Produktentwicklung zusammenarbeitete.

Cruise Co-Präsident Mo Elshenawy bestätigte in einer internen Nachricht, die die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte, das Ausscheiden von Jenkins. Nach einem Unfall mit einem anderen Fahrzeug im Oktober 2023, bei dem eines der vollautomatischen Taxis der General-Motors-Tochter einen Fußgänger mitriss, zog das Unternehmen im November 2023 alle Fahrzeuge für eine Sicherheitsüberprüfung aus dem Testbetrieb zurück. (APA/Reuters, 16.2.2024)