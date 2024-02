Der Multimilliardär will eine Aussage-Anordnung prüfen lassen. Die SEC untersucht Musks Aktienkäufe von Twitter, der wiederum sieht darin eine Schikane

Die SEC prüft unter anderem, ob Musk bei der Einreichung der erforderlichen Unterlagen über seine Käufe von Twitter-Aktien das Gesetz befolgt hat. IMAGO/Jaap Arriens

Der Milliardär Elon Musk will die Anordnung zu einer Aussage im Rahmen der von der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingeleiteten Untersuchung gegen ihn von einem Bezirksgericht prüfen lassen. Wie aus einem am Donnerstag (Ortszeit) eingereichten Gerichtsdokument hervorging, will Musk offenbar gegen die Entscheidung der US-Bezirksrichterin Laurel Beeler vorgehen, die anordnete, dass Musk im Rahmen der Untersuchung zu seiner Übernahme von Twitter, jetzt X, erneut aussagen muss.

Sie gab vergangenen Samstag dem Tesla-Chef und der Behörde eine Woche Zeit, sich auf einen Termin zu einigen. Die SEC hatte im Oktober 2023 mitgeteilt, sie untersuche Musks Aktienkäufe von Twitter im Jahr 2022 sowie seine Aussagen und SEC-Akten im Zusammenhang mit der 44-Milliarden-Dollar-Übernahme.

Die SEC prüft, ob Musk bei der Einreichung der erforderlichen Unterlagen über seine Käufe von Twitter-Aktien das Gesetz befolgt hat und ob seine Erklärungen im Zusammenhang mit dem Geschäft irreführend waren. Der Milliardär wehrt sich gegen die Untersuchung und verweigerte bisher die Aussage. Er wirft der Behörde Schikane vor. (APA/Reuters, 16.2.2024))