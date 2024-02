New York – Traditionell am ersten Montag im Mai geht die "Party des Jahres" über die Bühne. Die Rede ist von der Met-Gala, die heuer am 6. Mai im Metropolitan Museum of Art in New York City stattfindet. Im Kern eine Benefizveranstaltung für das Museum, hat sich die Gala zu einem glanzvollen Ereignis mit jeder Menge Promis entwickelt. Und so sind es 2024 Stars wie die Sängerin Jennifer Lopez und die Schauspielerin Zendaya, die sich als Ausrichterinnen betätigen. Auch Musiker Bad Bunny, Schauspieler Chris Hemsworth und "Vogue"-Chefin Anna Wintour seien unter den Ehrenausrichtern, teilte das Metropolitan Museum am New Yorker Central Park am Donnerstag mit.

Liv, ein Morkie, auf der Met-Gala 2023. Sein Outfit könnte auch zum diesjährigen Thema der Promisause passen. AP/Mary Altaffer

Mit der Gala soll in diesem Jahr die Ausstellung "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" eröffnet werden. Zu sehen sind 250 Exponate aus der ständigen Sammlung des Costume Institute des Museums. Sie umfasst Kleidungsstücke aus über 400 Jahren Modegeschichte, darunter Entwürfe von Schiaparelli, Dior, Givenchy und anderen, wie promiflash.de berichtet.

Der Dresscode steht heuer unter dem Motto "The Garden of Time". Die Gäste werden ermutigt, sind in Kleidung zu hüllen, die die "emotionale Poetik der Natur" widerspiegeln. "Bei dem Dresscode geht es kurz gesagt – wie auch bei der Ausstellung – um flüchtige Schönheit", schreibt die deutsche "Vogue". "Die naheliegendste Interpretation wäre also, den 'Garten'-Teil von 'The Garden of Time' aufzugreifen, etwa melancholische Blumenmuster." Man darf jedenfalls gespannt sein, wie die illustre Gästeschar diese Richtlinie kreativ interpretiert. (APA, red, 16.2.2024)