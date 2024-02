Kreisch! In der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" sucht die Model-Mama auch nach schönen Männern

Es ist so weit: In der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" sucht Heidi Klum nicht nur nach schönen Frauen, im Sinne der Gleichberechtigung sind diesmal auch schöne Männer gefragt. "Den Wunsch nach männlichen Models hatte ich schon lange", sagt die Model-Mama, "aber irgendwie war nie der richtige Zeitpunkt." Warum ist der jetzt gekommen?

Schuld daran ist Flugbegleiter Niklas, der ihr auf dem Weg in den Sommerurlaub Champagner oder Wasser servieren wollte. Da war es um sie geschehen, und auch um ihn. Niklas ist also dabei und kämpft die nächsten Wochen um 100.000 Euro und um sein Konterfei auf "Harper's Bazaar". Noch nie hat es ein Mann dort aufs Cover geschafft, bei Superlativen wird da nicht gespart, das sei eine "Sensation!", ein "Megafortschritt". Diesmal kann es also nicht nur ein Germany's Next Topmodel geben, der Titel geht in der 19. Staffel an einen Mann und an eine Frau.

Heidi Klums Bad in der Menge. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Na dann, schauen wir mal, wie sich Heidi mit den Anwärtern tut, am Donnerstag lief das Casting auf ProSieben. Bevor sie in medias res und in die Begutachtung diverser Körperteile geht, wird sie wie ein Popsternchen begrüßt. Kreisch! Jahrelange Arbeit zahlt sich eben aus. "Can you feel it?" Yeah! Die Menge vor dem Studio tobt, "alles sehr cool, alles sehr aufregend". ''Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, Heidi zu sehen", sagt eine, die auf den Titel hofft.

"Peinliche Dinge mach ich gerne"

Aber wir prophezeien (und da lehnen wir uns gar nicht weit aus dem Fenster): Der Weg dorthin wird ziemlich zach werden, Tränen vor Glück und auch vor Enttäuschung werden auch diesmal fließen, Heidi wird auch diesmal mit strenger Miene ihre Fotos verteilen, der Konkurrenzkampf wird auch diesmal ein harter sein. Schon vor dem Casting wurde da geweint, manche wirken, als seien sie knapp vor dem Zusammenbruch. Diese Aufregung ist dann doch ein bisschen verfrüht. 70 Kandidatinnen und Kandidaten hat Klum schon aussortiert, sie dürfen sich gegenseitig schon ein bisschen beschnuppern, "Hallöchen", "Hi". Viel mehr geht da noch nicht. "Peinliche Dinge mach ich gerne", sagt etwa Kandidatin Xenia. Das sind ja schon mal gute Voraussetzungen für "GNTM". Mit dieser Einstellung wird sie noch viel Spaß haben.

Der Mann rechts hatte ein Präsent für Heidi mit dabei. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Bevor wir aber die "echten" Kandidatinnen und Kandidaten besser kennenlernen, tut Heidi sich und uns ein "offenes" Casting an, da kommen dann jene noch zusätzlich zur Vorauswahl in die engere Runde, bei denen Heidi "das gewisse Etwas" sieht. Und hier kann Heidi freilich voll punkten, auf den Mund gefallen ist sie ja nicht. Ihre Antwort auf die Ankündigung eines Kandidaten, dass er ihr ein Geschenk mitgebracht habe: "Wo hast du das? In der Hose?"

Lasset die Spiele beginnen! Die erste Folge der neuen Staffel stieß jedenfalls auf doch ein bisschen Zuschauerinteresse, "Germany's Next Topmodel" startet mit dem besten Marktanteil seit 15 Jahren. (Astrid Ebenführer, 16.2.2024)