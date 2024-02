Bei der Matura muss neben den schriftlichen und mündlichen Prüfungen auch eine vorwissenschaftliche Arbeit abgegeben und präsentiert werden. EPA

Wien – Das Bildungsministerium verlängert für die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Vorarlberg die Abgabefrist für die vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) bis Dienstag. Grund sind mittlerweile behobene Probleme beim Portal für abschließende Arbeiten (ABA-Portal), die am Donnerstag das verpflichtende Hochladen der VWA verhinderten. Die Schulen würden über diese Vorgangsweise vom Ministerium informiert, hieß es gegenüber der APA.

Die VWA ist ein für alle Maturantinnen und Maturanten verpflichtender Teil der Reifeprüfung an den AHS. Sie beinhaltet eine bis zu 60.000 Zeichen umfassende schriftliche Arbeit sowie deren Präsentation und Diskussion vor einer Kommission. Die VWAs müssen bis zum Ende der ersten Schulwoche des zweiten Semesters sowohl physisch in ausgedruckter Form als auch digital abgegeben bzw. auf das ABA-Portal geladen werden – diese Frist endet nun in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg. Grund für das Hochladen auf das Portal ist unter anderem, dass über diese das Plagiatsprüfungsprogramm läuft, das den Lehrern bei der Beurteilung zur Verfügung steht.

Lehrervertreter fordern Abschaffung der VWA

Betroffene Schülerinnen und Schüler haben jetzt bis Dienstag Zeit für die Abgabe. Das Portal funktioniert nach Behebung der Störung wieder. Nicht erfolgreich hochgeladene Arbeiten (Status "In Bearbeitung") könnten nach Zurücksetzung der Arbeit durch die Schule erneut hochgeladen werden, heißt es auf der Website. Alternativ können die Arbeiten via USB-Stick an den Schulen abgegeben (und später hochgeladen) werden. Neben den Schulen würden darüber auch Schüler- und Elternverbände informiert, hieß es aus dem Bildungsministerium.

In den anderen Bundesländern endet die Frist aufgrund der späteren Semesterferien ohnehin erst später. An den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) gelten für die dort zu verfassenden Diplomarbeiten generell andere Zeitvorgaben.

Einige Lehrervertreter würden die VWA am liebsten ganz abschaffen. Das haben die Österreichische Professorenunion (ÖPU) und die Christgewerkschafter (FCG), die beiden stärksten Fraktionen in der Personalvertretung bzw. der Gewerkschaft der AHS-Lehrer, am Montag in einer Aussendung gefordert. Begründet haben sie ihre Forderung mit einer Schlechterstellung von sozial schwachen Schülerinnen und Schülern und dem Mehraufwand in der Betreuung durch die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, und das in Zeiten eines Lehrkräftemangels. (APA, red, 16.2.2024)