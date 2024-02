Ich habe es wieder getan: Das Kinderzimmer wurde umgebaut. Das Kind ist fast achteinhalb, bei den Umbauten habe ich zu zählen aufgehört.

Das Kind freut sich über ein neues Bett - inklusive Schreibtisch und Kleiderschrank. Getty Images

Der jüngste war aber gar nicht geplant. Es war nur so: Die sehr schicke und sehr durchdachte und auch sehr teure Hochbett-Schreibtisch-Kasten-Kombination, die ein kleiner, aber maßgeblicher Teil der Familie schon seit circa zwei Jahren bei jedem Möbelhausbesuch mit immer sehnsuchtsvolleren Blicken bedachte, gab es plötzlich im Abverkauf. Zu einem Preis, der zwar immer noch vier Augenbrauen hochgehen ließ, aber nicht mehr rein aus Verwunderung darüber, ob man sich vielleicht gerade unbemerkt von einem Möbelhaus an der Donaustädter Peripherie in eine Goldenes-Quartier-Boutique gebeamt hat, sondern auch schon aus einem gewissen fiebrigen Verlangen heraus, das sich oftmals bei einem unerwarteten Rabatt einstellt und das recht schnell in einen geradezu eichhörnchenhaften Drang mündet, diese sagenhaft günstige Gelegenheit zum Sparen augenblicklich realisieren zu wollen. Sie kennen das sicher.

Seit wenigen Tagen steht das kolossale Kinderbett jetzt also im Kinderzimmer. Allerdings sind wir bei der Lieferung in die Bargeldfalle getappt. Die Anzahlung beim Kauf wurde noch per Kreditkarte erledigt. Doch anstatt den erklecklichen Rest ein paar Tage vor der Lieferung bequem zu überweisen, dachte ich, es wäre gescheiter, das pekuniäre Finale direkt am Tag der Anlieferung auszutragen. Carry and Cash. Nur dass wir in unserem Kinderbettfieber auf das Cash schlicht vergessen hatten und erst Minuten bevor die netten jungen Herren die Einzelteile brachten draufkamen. Es folgten zwei Sprints zum Bankomaten und eine Spardosenschlacht, wie sie noch kein Weltspartag gesehen hat. Den Rest durften wir kulanterweise dann doch überweisen. (Martin Putschögl, 16.2.2024)