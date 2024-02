Mit den rekordverdächtigen Touristenzahlen 2023 steigt auf Lanzarote, Teneriffa und Co die Angst vor irreparablen Schäden. Der Unmut der Einheimischen wächst

"Die Kanarischen Inseln haben in den letzten Jahren ein stetiges Auf und Ab in der Gunst der Touristen hinter sich", bemerkte DER STANDARD vor knapp einem Jahr: Gran Canaria und Teneriffa würden zwischen Beschwerden über zu wenige und solchen über zu viele Gäste schwanken. Nun scheint sich die Waage in Richtung letzterer Beschwerde zu neigen. Experten, die für die Gruppe Ben Magec – Ecologistas en Acción arbeiten, haben kürzlich davor gewarnt, dass Inseln wie Teneriffa und Lanzarote vor dem Kollaps stünden, wenn die Zahl der Besucherinnen und Besucher nicht reduziert werde.

Touristinnen und Touristen an einem Strand auf Gran Canaria: 48 Millionen Besucherinnen und Besucher zählten die Kanarischen Inseln im Jahr 2023. REUTERS/BORJA SUAREZ

Diese Annahme äußerten die Experten, nachdem die Zahl der Touristinnen und Touristen für 2023 einen Rekordwert von 48 Millionen erreichte, die vor allem das ganzjährig milde Klima auf den Inseln genießen. Schätzungen zufolge soll die Hälfte dieser Besucher aus Großbritannien stammen. Das berichtet der "Mirror". "Das Territorium der Kanarischen Inseln war mehr als überstrapaziert. Wir haben die Tragfähigkeit des Territoriums siebenfach überschritten, was zu einem Szenario eines systemischen Kollapses aufgrund der städtischen Entwicklungsstruktur führte", heißt es in einem Bericht der Organisation, der vom "Focus" zitiert wird.

Es regt sich bereits Widerstand: Einheimische haben begonnen, sich gegen den Zustrom von Besuchern zu wehren. Auf Teneriffa etwa fordern Demonstranten eine "Ökosteuer" für Touristen. Der Slogan "Tourists go home" sei auf der Kanareninsel populär geworden, schreibt der "Mirror". Von den Protesten im vergangenen Monat berichtete auch die lokale Zeitung "Canarian Weekly": Demonstranten schwenkten bei den Versammlungen Plakate mit der Aufschrift "Die Kanaren sind kein Paradies mehr" und "Die Kanaren sind nicht zu verkaufen". Einer der Demonstranten sagte, dass die Inselgemeinschaft kurz vor dem "völligen Zusammenbruch" stehe. Die Protestierenden warnten, dass die Abwässer, die langen Verkehrsstaus und die Umweltschäden, die durch den übermäßigen Tourismus und die neuen Hotelkomplexe an den beliebten Stränden im Süden Teneriffas verursacht werden, das Ökosystem der Insel zerstören. (red, 16.2.2024)