Moskau – Nachdem die Gefängnisverwaltung am Freitag mitteilte, dass der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny tot sei, gibt es erste internationale Reaktionen. EU-Ratspräsident Charles Michel würdigte den Verstorbenen als "Kämpfer für die Werte von Freiheit und Demokratie". Der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) reagierte mit den Worten: "Nawalny zahlte mit dem Leben für seinen Mut." Auch die deutsche Ex-Kanzlerin Angela Merkel meldete sich zu Wort. Sie sei bestürzt über die Meldung bezüglich Nawalnys Tod. "Er wurde Opfer der repressiven Staatsgewalt Russlands. Es ist furchtbar, dass mit ihm eine mutige, unerschrockene und sich für sein Land einsetzende Stimme mit fürchterlichen Methoden zum Verstummen gebracht wurde", sagte sie gegenüber der deutschen Zeitung Bild.

Der Gefängnistod des Oppositionsführers "erinnert uns an die Realität des Regimes von Wladimir Putin", teilte der französische Außenminister Stéphane Séjourné mit. Der Widerstand gegen Putins Unterdrückungsregime habe Nawalny das Leben gekostet.

Auch der parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Deutschen Bundestag, Johannes Vogel, machte den russischen Präsidenten direkt verantwortlich. "Über Putins tödliche Brutalität darf sich niemand jemals täuschen." Der lettische Präsident Edgars Rinkevics sagte, dass Nawalny "vom Kreml brutal ermordet" worden sei. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigte sich "zutiefst betrübt und beunruhigt" und forderte umfassende Aufklärung.

Reaktionen aus Österreich

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) erklärte auf Twitter, dass Nawalny "für ein freies und demokratisches Russland gekämpft" habe und nun "nimmt das verbrecherische Putin Regime dem wichtigsten Oppositionsführer das Leben."

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) würdigte Nawalny als "Verfechter eines offeneren und demokratischeren Russlands" und forderte eine "vollumfängliche, unabhängige Untersuchung der Umstände seines Todes". Anders als andere internationale Politiker unterließ Schallenberg eine explizite Schuldzuweisung an den Kreml.

"Russland verliert mit Alexej Nawalny eine furchtlose und mutige Stimme im Kampf gegen die Korruption und einen Verfechter eines offeneren und demokratischeren Russlands", teilte Schallenberg der APA mit. "Sein Tod so kurz vor den Wahlen erinnert uns einmal mehr daran, wie unfrei und undemokratisch Russland unter der Führung Putins ist. Ich fordere eine vollumfängliche, unabhängige Untersuchung der Umstände seines Todes. Mein zutiefst empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Mitstreitern."

"Mord auf Raten an seinem (Anm.: Putins) gefährlichsten Kritiker", vermutet Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. "Was für ein Terrorstaat, was für eine unmenschliches, unterdrückerisches Regime", schrieb sie auf X, vormals Twitter.

Politischer Gefangener

Nawalny wurde international als politischer Gefangener anerkannt. Die USA, die EU und Österreich hatten wiederholt seine sofortige Freilassung gefordert. Russland wies dies aber als Einmischung in seine inneren Angelegenheiten zurück. (schub, APA, 16.2.2024)