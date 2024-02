Peter Wolf und Jacqueline Kornmüller haben in vielen deutschen Städten als Mieter gelebt, nun besitzen sie eine Erdgeschoßwohnung in Wien-Alsergrund

Das Künstlerpaar Peter Wolf und Jacqueline Kornmüller hat aus einem unsanierten Altbau ein kreativ gestaltetes Loft gemacht. Doch bald wird wohl weitergezogen.

"Wir haben in vielen deutschen Städten gelebt, immer zur Miete. Ich bin Schauspieler, Jacqueline ist Regisseurin. Wir sind richtig viel rumgekommen: München, Essen, Köln, Basel, Stuttgart, Hamburg ... Irgendwann hat Jacqueline dann aber gesagt: ‚Jetzt will ich endlich mal in Wien leben, schließlich hab ich einen Wiener geheiratet!‘

Peter Wolf und Jacqueline Kornmüller sind nach vielen Jahren im Ausland nun in Wien sesshaft geworden. Lisi Specht

Wir sind zunächst in den zweiten Bezirk gezogen, zum Karmelitermarkt. Jacqueline wollte da zuerst gar nicht hin. Dann hat sie sich in den Zweiten aber regelrecht verliebt.

Warum wir doch wieder weg sind von dort, hat mit unserer Tochter zu tun. Sie hatte das größte Zimmer, 2016 zog sie aus, und wir wollten den Raum nicht anders verwenden. Der Auszug war so ein Schmerz, deshalb haben wir uns gesagt: Wir ziehen um.

Der Küchenblock stammt vom niederländischen Designer Piet Hein Eek und ist eigentlich eine alte Werkbank. Der Raumteiler im Wohn- und Schlafraum ist einerseits Büro, andererseits Kleiderkasten. Lisi Specht

2016 kauften wir also diese Erdgeschoßwohnung am Alsergrund. Altbau, unsaniert, vier Zimmer. Wir machten daraus ein kreativ gestaltetes Loft. Neben den Fenstern verläuft ein Fußweg, manchmal bleiben Leute stehen und winken herein.

Das Zentrum der Wohnung ist der Küchenblock des niederländischen Designers Piet Hein Eek, eigentlich eine alte Werkbank, sogar der Schraubstock ist noch drauf. Da lassen sich zum Beispiel Kochbücher super einspannen. Wir brauchten aber sechs Leute, um das Ding hereinzubringen, es ging sich sehr knapp aus. Auch der Couchtisch stammt von Piet Hein Eek. Die Möbel haben wir auch im letzten Almodóvar-Film entdeckt.

Wenn man lange Zeit nur mietet, weil das für Theaterschaffende fast nicht anders möglich ist, hat man einerseits wenige Möbel, andererseits ist es ein ganz neues Gefühl, eine eigene Wohnung zu besitzen. Man kann den Raum selbst definieren.

Wenn man lange Zeit nur mietet, hat man wenige Möble, sagen Wolf und Kornmüller. Lisi Specht

An einem der ersten Abende setzte ich mich mit einem Packerl Zigaretten – damals rauchte ich noch – und einer Flasche Wein an die Fensterbank. Etwas später nahm ich ein Bad, ließ alles am Fenster stehen, und als ich wiederkam, war alles weg. Einfach geklaut! Ich fand das so lustig. Da ist jemand vorbeigegangen und hat die Zigaretten, die Flasche und sogar das Glas mitgenommen, das muss man sich mal vorstellen.

Manchmal wird draußen auch gequatscht mitten in der Nacht, aber das gehört nun mal zu einer Stadt dazu. Wenn wir Ruhe brauchen, fahren wir in die Steiermark. Dort haben wir 2012 ein kleines altes Haus gekauft, 50 Quadratmeter. Es stand 25 Jahre lang leer und hatte ein kaputtes Dach.

Die Badewanne ist freistehend. Lisi Specht

‚Seid ihr wahnsinnig, was macht ihr mit dieser Ruine?‘, wurden wir gefragt. Aber für uns war das keine Ruine. Wir haben ein Angebot gemacht und drei Wochen auf die Reaktion gewartet. Als der Anruf endlich kam, hüpfte Jacqueline vor Freude auf dem Sessel herum. Sie ist so gehüpft, dass ich mir gedacht habe, wow, das ist jetzt wirklich einer der tollsten Momente in meinem Leben, dass ich das erleben darf!

Das Häuschen ist entzückend und hat auch einen großen Garten. Weil wir aber irgendwie das Zugvogel-Gen in uns haben, wollten wir es vor einiger Zeit wieder verkaufen. Jacqueline hat die Geschichte in ihrem neuen Buch Das Haus verlassen verarbeitet.

Manchmal bleiben Leute vor dem Fensterstehen und winken herein. Lisi Specht

Die Wohnung in Wien ist unser Schlafbüro. Allerdings gibt es hier ein Problem: das Telefonieren. Jacqueline ist nicht nur die Erfinderin der Performancereihe Ganymed, sondern macht auch das Marketing, und ich beschäftige mich mit der gesamten Finanzierung, da müssen wir sehr viel telefonieren. Und wenn wir das beide gleichzeitig tun, geht das nicht.

Deswegen werden wir wohl bald wieder die Wohnung wechseln. Wir werden aber sicher in Wien bleiben. Hier haben wir jetzt Fuß gefasst mit der Arbeit, ich habe meine Liebe zu Wien wiedergefunden, und unsere Tochter lebt nach dem Studium in München jetzt auch wieder hier. Lustigerweise im zweiten Bezirk. Dort will Jacqueline sowieso wieder hin." (Martin Putschögl, 19.2.2024