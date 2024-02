Russland Kreml-Kritiker Nawalny offenbar tot

Der inhaftierte russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist offenbar tot. Der prominenteste Kreml-Kritiker Russlands starb am Freitag in einer Strafkolonie in der russischen Polarregion, wie die Strafvollzugsbehörde FSIN mitteilte