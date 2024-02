Der schottische Sänger Rod Stewart bei einem Konzert in Spanien im Sommer 2023. EPA/David Borrat

New York - Mit dem britischen Sänger Rod Stewart hat ein weiterer Künstler die Rechte an seinen Hits für ein Vermögen verkauft. Wie das "Wall Street Journal" berichtete, erwarb das Rechteverwertungsunternehmen Iconic Artists Group von Irving Azoff die Rechte an Stewarts Musikaufnahmen, seinem Song-Katalog sowie einige Rechte am Namen Rod Stewart für fast 100 Millionen Dollar (93 Millionen Euro).

Rod Stewart

Stewart hatte in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Hits wie "Maggie May", "I Am Sailing" und "Da Ya Think I'm Sexy?". Der Handel mit Musikrechten hat sich in den vergangenen Jahren zu einem riesigen Markt entwickelt. Bedeutende Künstler wie Bob Dylan, Bruce Springsteen und Neil Young bekamen für ihre Songrechte riesige Summen.

Zuletzt hatten vor knapp einer Woche Berichte über den Erwerb von etwa der Hälfte von Michael Jacksons Aufnahmen und Songrechten durch den Unterhaltungskonzern Sony für Aufsehen gesorgt. Die "New York Times" berichtete dazu unter Berufung auf informierte Kreise, der Wert von Jacksons Gesamtwerk belaufe sich auf 1,2 Milliarden Dollar oder mehr. Die Website "Billboard" schlussfolgerte, dass Sony mindestens 600 Dollar für den Teil der Werke des "King of Pop" bezahlt habe.

Einnahmen über Tantiemen

Investoren schätzen Songrechte im Zeitalter des Musik-Streamings als langfristig lohnende Investition. Die Rechteinhaber erhalten Tantiemen, wenn die Songs im Radio oder auf Streaming-Plattformen gespielt werden, beim Plattenverkauf und bei der Nutzung der Musik für Werbung und Filme. (APA, 16.2.2024)