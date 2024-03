Der STANDARD versteht sich seit jeher als Diskursmedium. Unter jedem redaktionellen Artikel kann sich daher die Community zum jeweiligen Thema im Forum austauschen. Darüber hinaus gibt es auch Orte wie Foren+, wo von User:innen für User:innen Themen aufbereitet und zur Diskussion gestellt werden. Die Expertise der Community ist groß, und manchmal will man vielleicht auch mit der STANDARD-Community ein Thema oder eine Frage diskutieren, die es in der Form noch nicht auf unsere Seite gibt.

Aus diesem Grund möchten wir Ihnen hier diese Möglichkeit geben. Mit dem neuen Community-Format "Mein Forum" können Sie eine Diskussion starten. Egal ob Sie sich über die besten Schuster in Wien informieren möchten, Interesse daran haben, 90s-Sitcoms zu diskutieren, oder über die beste Einstiegskamera für Hobbyfotografen plaudern möchten – hier sind Sie richtig.

So funktioniert's

Hier finden Sie ein Formular, in dem Sie Ihre Frage in Form einer Überschrift und einer kurzen weiteren Beschreibung abschicken können. Zeitnah wird gegebenenfalls mit Ihrer Frage ein eigener Artikel veröffentlicht, und die STANDARD-Community kann sich im Forum darüber austauschen, diese diskutieren und bestenfalls beantworten. Alle Fragen, die auf diese Weise eingeschickt werden, finden Sie in diesem Ressort.

Dieses neue Format versteht sich als Experiment und startet vorerst im Testbetrieb, daher werden eingesandte Fragen nur von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr veröffentlicht. Der Themenvielfalt bei den Fragen sind keine Grenzen gesetzt, die Einhaltung der Community-Richtlinien versteht sich aber auch hier als Teil der Spielregeln. Aus diesem Grund behalten wir uns die Möglichkeit vor, Themen und Fragen, die diesen Regeln zuwiderlaufen, nicht zu veröffentlichen. (ugc, 11.3.2024)