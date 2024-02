Dior und Chanel in Serie bei AppleTV+, Meryl Streep in "Only Murderers", 600 Millionen Regierungswerbung geschätzt, Nachhilfe des Industriellenpräsidenten in "ZiB 2"

Germanys Next Top Model sucht nun endlich auch fesche Männer, deutsche Medienbehörden prüfen schon wieder einen österreichischen Verschwörungssender - die Etat-Mediennews vor dem Wochenende

Das Geschenk in der Hose – Heidi Klum und ihre Topmodel-Männer Kreisch! In der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" sucht die Model-Mama auch nach schönen Männern - das TV-Tagebuch zum Staffelstart

Überleben mit Chanel und Dior Die Streamingdienste haben historische Modeserien für sich entdeckt. Bei Apple TV+ sind nun bei "The New Look" Chanel und Dior dran. Es geht um Mode und Moral während des Krieges

Meryl Streep in vierter Staffel von "Only Murders in the Building" Oscar-Preisträgerin spielt erneut wenig erfolgreiche Schauspielerin Loretta Durkin

Rechter Verschwörungssender Auf1 sendet wieder in Deutschland Kommission für Zulassung und Aufsicht der Landesmedienanstalten hatte bereits ein Verbot ausgesprochen, eine Landesmedienanstalt prüft jetzt wieder

600 Millionen Euro öffentliches Werbevolumen in Österreich, das schätzt die Agentur Havas. Das wäre dreimal soviel wie bisher gemeldet. Die Meldepflicht wurde mit dem neuen Medientransparenzgesetz deutlich ausgeweitet – bis zu Minisponsoring von tausenden Sportvereinen

Nachhilfe mit IV-Präsident Georg Knill in der "ZiB 2" Der Präsident der Industriellenvereinigung sprach bei Margit Laufer über offene Wunden und die Maßnahmen, die er von der Regierung fordert - ein TV-Tagebuch

Switchlist Bob Marley, "Verblendung" und "1917" - die TV-Tipps für Freitag

Schönes Wochenende!