"Phantastische Tierwesen 2", "James Bond – 007 jagt Dr. No", !Heinz Erhardt – neu entdeckt, "Columbo" - Mit Radiotipps

20.15 FANTASY

Phantastische Tierwesen 2 – Grindelwalds ­Verbrechen (GB/USA 2018, David Yates) Der inhaftierte Zauberer Gellert Grindelwald (Johnny Depp im Marilyn-Manson-Look) entkommt und strebt die Weltherrschaft über die Muggles an. Auf der Seite der Guten heftet sich der Magizoologe Newt Scamander (Eddie Redmayne) an seine Fersen. David Yates’ sechste Leinwandadaption einer Vorlage von Harry Potter-Autorin J. K. Rowling. Bis 22.55, Sat1

20.15 AGENTENFILM

James Bond – 007 jagt Dr. No (Dr. No, GB 1962, Terence Young) Sean Connery als immer souverän agierender Geheimagent, Ursula Andress als den Fluten entstiegene, Muscheln sammelnde Schönheit: der erste, archetypische Eintrag in eine der erfolgreichsten Reihen der Filmgeschichte. Bis 22.40, ProSieben

20.15 DOKUMENTATION

Heinz Erhardt – neu entdeckt Die Doku beleuchtet die musikalische Seite des großen Witzereißers des deutschen Wirtschaftswunders, der auch ein begabter Komponist und Musiker war. Bis 21.15, NDR

21.50 DOKUMENTATION

Die Kraft des Zyklus – Neue Forschung, alte Tabus Der Menstruationszyklus ist nach wie vor umgeben von Tabus, Missverständnissen und Falschannahmen – auch in der Forschung. Doch diverse Forschungsbereiche fangen an, sich dafür zu interessieren und Fragen zu stellen. Anschließend geht es in der Doku Die unsichtbare Patientin um die Frage, ob Frauen anders krank sind. Bis 22.40, Arte

23.50 KOMÖDIE

Contact High (A/D 2009, Michael Glawogger) Mit der rasanten Kifferkomödie setzte Michael Glawogger die Pornogroteske Nacktschnecken fort. Wieder an Bord: Raimund Wallisch, Michael Ostrowski, Pia Hierzegger und Georg Friedrich. Bis 1.20, ORF 1

Contact High Trailer (2009)

23.55 KRIMI

Columbo – Geld, Macht und Muskeln (Columbo – Exercise in Fatality, USA 1974, Bernard Kowalski) Der Chef eines Fitnessstudios bringt einen Mitarbeiter um, als ihm dieser bei illegalen Machenschaften auf die Schliche kommt. Peter Falk als Inspektor Columbo trumpft mit Hirnschmalz statt Muskeln auf. Bis 1.30, ORF 2

Streaming

COUNTRY-LEGENDE

Willie Nelson & Family (USA 2023, Oren Moverman, Thom Zimmy) Schon 1971 spielte die nimmermüde Country-Ikone ein Album mit dem Titel Willie Nelson and Family ein. Jetzt trägt die erste autorisierte Dokumentation über Nelson stolz diesen Namen und zeichnet in vier Folgen das an Niederlagen und Triumphen reiche Leben des mittlerweile 90-jährigen Sängers, Songwriters und Gitarristen nach. Paramount+

COMIC-SPECIAL

Snoopy präsentiert: Willkommen zu Hause, Franklin (USA 2024, Raymond S. Persi) Die unsterblichen Figuren von Charles M. Shultz in einem neuen, 40-minütigen Special, das von Integration erzählt. Apple TV+

Auf dem Weg zu einer wunderbaren Freundschaft: Charlie Brown und Franklin Armstrong im neuen Comic-Special "Snoopy präsentiert: Willkommen zu Hause, Franklin", zu sehen auf Apple TV+. Foto: Apple TV+

HISTORIENSERIE

The New Look (USA 2024, Todd A. Kessler)

Die zehnteilige Dramaserie erzählt von Christian Dior (Ben Mendelsohn) und der von ihm geprägten Damenmode der 1950er-Jahre. Coco Chanel wird von Juliette Binoche verkörpert, in weiteren Rollen sind John Malkovich, Emily Mortimer und Glenn Close zu sehen. Apple TV+

DOKUMENTATION

Einstein und die Bombe (GB 2024, Anthony Philipson) Von der Flucht vor den Nazis bis zu seinem Anteil an der Verwirklichung der Atombombe – die Netflix-Doku spürt dem Leben und Schaffen des Wissenschafters ­Albert Einstein mit Archivmaterial und nachgedrehten Szenen nach. Netflix