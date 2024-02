Manfred Klimek und "Die Welt" dürfen über einen "Stern"-Korrespondenten nicht mehr behaupten, dass er mit Klimek in den 1980ern in Wien für eine Reportage recherchierte, wo er da gewohnt und was er Klimek alles gesagt haben soll. Das hat das Landgericht nach STANDARD-Infos in einer einstweiligen Verfügung verboten. Klimeks Erinnerung sollten in einem Abgesang des österreichischen Fotografen und Autors auf den Journalismus auf den Meinungsseiten der "Welt" online anekdotisch frühere Verhältnisse in der Branche schildern. Was sagt Klimek dazu?

Screenshot vom inzwischen offline genommenen Beitrag Manfred Klimeks für den Online-Auftritt der "Welt". Screenshot Welt via Bundle

Klimek: "Ziehe mich zurück"

Klimek erklärt zu der Entscheidung gegenüber dem STANDARD: "Ich ziehe mich nach dem Urteil aus dem gesellschaftspolitischen Journalismus in Deutschland zurück. Denn irgendwas bleibt immer hängen, und ich bin klug genug zu wissen, dass es Unsinn ist, gegen Windmühlen anzukämpfen, denn in schon einem Jahr wird die Erinnerung jene sein, dass da 'irgendwas mit dem Klimek war, dass er gelogen hat'. Das ist, was bleiben wird. Und so ist mein Name als Autor nachhaltig in die Tonne getreten worden."

Er danke dem Branchenportal "Übermedien", dass sie den Text zu würdigen wussten und so, am Ende seiner Karriere als deutscher Feuilletonjournalist, immerhin die Dinge ein bisschen geraderückten. "Übermedien" bedauerte, dass "ausgerechnet einer der besten Texte über Journalismus in Deutschland offline" sei. "Welt"-Mutterkonzern Springer nahm den Beitrag Klimeks unter dem Titel "Mein Beruf ist tot" vom Netz, als der betroffene "Stern"-Journalist die Darstellung bestritt und klagte.

"Mein privates Erinnern, das vor Gericht auch mit eidesstattlichen Versicherungen anderer Personen gerichtsfest belegt wurde, das Erzählen davon und die Verbreitung meiner erkannten Wirklichkeit sind von diesem Urteil nicht betroffen. Und so werde und darf ich mich auch weiterhin an Lutterbeck in Wien erinnern", erklärt Klimek gegenüber dem STANDARD.

DER STANDARD bat Springer um Stellungnahme, wir ergänzen bei Vorliegen. (fid, 16.2.2024)