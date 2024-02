11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler. Die Fragen stellen Petra Stuiber (DER STANDARD) und Hans Bürger (ORF). Bis 12.00, ORF 2

12.30 DOKUMENTATION

Mit dem Zug durch Vietnam Die rund 1700 ­Kilometer lange Reise im "Zug der Einheit" führt in 32 Stunden von Hanoi bis Ho-Chi-Minh-Stadt, das frühere Saigon, und liefert spektakuläre Eindrücke der Landschaften Vietnams. Bis 13.25, Arte

20.15 DRAMA

Monsieur Chocolat (F 2017, Roschdy Zem) Der alternde Clown George Footit (James Thiérrée) und der schwarze Kubaner Rafael Padilla (Omar Sy) werden ein ungewöhnliches Clownduo. Roschdy Zems Film erzählt den Aufstieg und Fall von Padilla, der Mitte der 1860er-Jahre als Sohn kubanischer ­Sklaven geboren wurde und im Kindesalter nach Frankreich kam. Bis 22.05, Arte

Bilden ein ungewöhnliches Duo: James Thiérrée (links) als George Footit und Omar Sy als Rafael Padilla in "Monsieur Chocolat" – Arte, 20.15 Uhr. Foto: Julian Torres / Mandarin Cinema / Gaumont

20.15 ABENTEUERKOMÖDIE

Space Cowboys (USA 2000, Clint Eastwood) Vier einstige Weltraumhaudegen (Clint Eastwood, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones und James Garner) werden ins All geschickt, um einen Satelliten vor dem Sturz auf die Erde zu bewahren. Eastwood spickt sein melancholisches Lob auf Professionalismus in jedem Lebensalter mit selbstironischen Witzen. Bis 22.50, RTL 2

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Runter vom Gas – Warum hängt Österreich so an Russland? Bei Claudia Reiterer diskutieren Lukas Mandl (ÖVP), Lukas Hammer (Grüne), Gerhard Deimek (FPÖ), der ehemalige OMV-Generaldirektor Gerhard Roiss und die Geopolitik-Expertin Velina Tchakarova. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DISKUSSION

Die Dohnal (A 2019, Sabine Derflinger) Johanna Dohnal war ab 1956 in der SPÖ aktiv, ab 1979 Frauenstaatssekretärin für Frauenfragen und von 1990 bis 1994 Frauenministerin. Als erste Feministin in einer europäischen Regierung erzielte sie weitreichende Erfolge für die Rechte der Frauen und war oft das Ziel von Anfeindungen. Die Regisseurin ­Sabine Derflinger spürt in ihrem Porträt auch der Privatperson nach und schlägt eine Brücke ins Heute. Bis 0.40, ORF 2

Bis heute gilt Johanna Dohnal als eine der bedeutendsten Kämpferinnen und Wegbereiterinnen für Frauenrechte. Foto: ORF/Plan C Filmproduktion

23.15 KOMÖDIE

Ein Mann zum Verlieben (L’homme fidèle, F 2018, Louis Garrel) Zwei Frauen und ein Mann, der allerdings keineswegs das Sagen hat. Regisseur Louis Garrel variiert in seiner Versuchsanordnung mit sich in der durchaus uneitlen Hauptrolle gängige Klischees des französischen Kinos. In dem vergnüglichen, 75-minütigen Kammerspiel an seiner Seite: Laetitia Casta und Lily-Rose Depp. Bis 0.25, BR

23.35 OPER

Händel: Giulio Cesare Georg Friedrich Händels Giulio Cesare unter der musikalischen Leitung der französischen Dirigentin Emmanuelle Haïm und in einer Inszenierung des katalanischen Regisseurs Calixto Bieito. Mit Christophe Dumaux und Julie Fuchs als ­Cäsar und Kleopatra an der Dutch National Opera in Amsterdam. Bis 2.50, Arte