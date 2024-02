Thaksin Shinawatra kommt frei. AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA

Bangkok – Der inhaftierte ehemalige Ministerpräsident Thailands, Thaksin Shinawatra, soll dem amtierenden Ministerpräsidenten zufolge am Sonntag frei kommen. Thaksin werde am 18. Februar auf Bewährung entlassen, sagte Srettha Thavisin am Samstag. Thailands Ex-Regierungschef befindet sich seit August in Haft, nachdem er aus dem Ausland zurückgekehrt war, wo er 15 Jahre lang im Exil gelebt hatte, um eine Haftstrafe wegen eines Interessenskonflikts während seiner Amtszeit zu vermeiden.

Die gegen Thaksin verhängte achtjährige Haftstrafe wurde im September 2023 von Thailands König Maha Vajiralongkorn einen Tag nach einem Gnadengesuch des 74-Jährigen auf ein Jahr reduziert. Thaksin habe als Regierungschef Gutes für das Land und das Volk geleistet und sei der Monarchie gegenüber loyal, hieß es damals im königlichen Amtsblatt zur Erklärung. Es war bisher nicht sicher, wann genau er freigelassen werden würde. (APA, Reuters, 17.2.2024)