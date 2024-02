Petar Ratkov traf am Samstag blitzschnell. APA/KRUGFOTO

Petar Ratkov hat am Samstagabend Bundesliga-Geschichte geschrieben. Der Spieler von FC Red Bull Salzburg erzielte den 1:0-Führungstreffer gegen Blau-Weiß Linz nach weniger als sechs Sekunden und stellte damit einen neuen Rekord für das schnellste Tor in einem Spiel auf. Ratkov sprintete bei Anstoß des Gegners sofort in die gegnerische Hälfte und setzte Torhüter Nicolas Schmid unter Druck. Einem Klärungsversuch Schmids blockte Ratkov ab, der Ball ging direkt ins Tor.

Das bis Samstag schnellste Tor in Österreichs höchster Spielklasse erzielte Patrik Ježek am 11. Juli 2007 für Salzburg gegen den SCR Altach. (luza, 17.2.2024)