Simon Bucher zeigt mit WM-Silber auf. AFP/MANAN VATSYAYANA

Doha – Der Tiroler Simon Bucher ist Schwimm-Vizeweltmeister über 100 m Delfin. Der 23-Jährige erreichte am Samstag auf der Langbahn der Doha-Titelkämpfe seinen bisher größten Erfolg, in 51,28 Sek. kam er bis auf eine Zehntel an seinen OSV-Rekord heran. Der Titel ging in 51,17 an den Portugiesen Diogo Matos Ribeiro, den drittplatzierten Polen Jakub Majerski distanzierte Bucher um 0,04 Sek.

Bereits am Mittwoch hatte Martin Espernberger mit Bronze über 200 m Delfin für eine Sensation gesorgt. Bucher holte die insgesamt achte WM-Medaille auf der Langbahn für Österreich. Zuvor hatte Maxim Podoprigora 2001 Silber geholt, Markus Rogan zweimal Silber (2001, 2005) und einmal Bronze (2007), Mirna Jukic zweimal Bronze (2005, 2009). Bucher und Espernberger sorgten für die ersten Langbahn-WM-Medaillen für Österreich im Delfinstil bzw. Bucher für überhaupt den ersten nicht auf einer 200-m-Distanz errungenen Podestplatz.

Bucher war bei der Wende auf Rang drei gelegen, drohte auf der zweiten Länge aus den Medaillenrängen zu fallen, zeigte aber ein gutes Finish mit gutem Anschlag. Letztlich fehlten ihm nur 0,11 Sek. auf den ersten österreichischen Langbahn-WM-Titel. "Ich finde keine Worte. Ich bin so glücklich über meine erste Medaille. Die letzten 15 m waren sehr hart, aber wir haben sehr hart dafür trainiert. Und hier bin ich." Die Mutter des in Linz trainierenden Athleten erlebte den Triumph ihres Sohnes in der Halle mit, auch Buchers Teamkollegen waren auf den Rängen versammelt.

Einer von ihnen ist Bernhard Reitshammer. Der engere Landsmann Buchers hatte im Vorlauf über 50 Rücken am Vormittag mit einer Zeit von 26,33 Sek. Rang 31 belegt. Am Sonntag geht es über 4 x 100 Lagen für den OSV noch um einen Olympia-Quotenplatz, mit dabei sind Reitshammer, Bucher, Valentin Bayer und Heiko Gigler. (luza, APA, 17.2.2024)

Männer, 100 m Delfin:

1. Diogo Matos Ribeiro (POR) 51,17 Sek.

2. Simon Bucher (AUT) 51,28

3. Jakub Majerski (POL) 51,32