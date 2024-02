Zweiter Saisonerfolg für den Oberösterreicher in der zweitschnellsten Disziplin. Schweizer Odermatt hinter dem Kanadier Read und ex aequo mit dem Italiener Paris Dritter

Für Vincent Kriechmayr war Kvitfjell definitiv eine Reise wert. via REUTERS/NTB

Kvitfjell - Vincent Kriechmayr war am Sonntag beim Super-G in Kvitfjell nicht zu schlagen. Der 32-jährige Oberösterreicher setzte sich bei seinem 18. Weltcuperfolg in 1:09,23 Minuten um 17 Hundertstel gegen den Kanadier Jeffrey Read durch. Mit 0,19 Sekunden Rückstand landeten der Italiener Dominik Paris und der Schweizer Dominator Marco Odermatt ex aequo auf Platz drei.

Zweiter am Samstag, Erster am Sonntag: Vincent Kriechmayr AP/Gabriele Facciotti

Am Samstag in der Abfahrt hatte sich Kriechmayr mit acht Hundertstel Rückstand auf den Schweizer Sieger Niels Hintermann noch mit Platz zwei begnügen müssen. Mit seinem zweiten Saisonerfolg hat er nun im Super-G und in der Abfahrt je neun Weltcupsiege am Konto. Im Dezember hatte er Gröden ebenfalls einen Super-G gewonnen. (honz, APA, 18.2.2024)