Die Beschäftigten sollen von Dienstag ab 4 Uhr bis Mittwoch um 07:10 Uhr die Arbeit niederlegen, teilte Verdi am Sonntag mit. Grund ist der anhaltende Tarifstreit

Die Gewerkschaft ruft das Lufthansa-Bodenpersonal zum Streik auf. REUTERS/WOLFGANG RATTAY

Frankfurt – Der deutsche Flugverkehr wird durch einen weiteren Streik eingeschränkt: Die deutsche Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa im Tarifstreit erneut zum Streik aufgerufen. Demnach sollen die Beschäftigten von Dienstag ab 4 Uhr bis Mittwoch um 07:10 Uhr die Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft am Sonntag mit.

Bis Montag 23:59 Uhr streiken die Piloten der Lufthansa-Tochter Discover. Und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat Lufthansa-Piloten zu einem Solidaritätsstreik aufgefordert. Demnach sollen die Piloten der Flugzeuge des Typs Boeing 787 am Montagvormittag für vier Stunden die Arbeit niederlegen. Davon sind potenziell vier Flüge betroffen. Die Fluglinie sei jedoch optimistisch, dass diese Abflüge wie geplant erfolgen.

Tarifstreit

Ein 27-stündiger Ausstand hatte Anfang Februar den Flugbetrieb an den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und München weitgehend lahmgelegt. Rund 900 von 1000 geplanten Flügen wurden gestrichen, wovon laut Lufthansa etwa 100.000 Passagiere betroffen waren.

Die Lufthansa hatte ihr Angebot vergangene Woche verbessert. Es sehe zehn Prozent mehr Geld in den nächsten zwölf Monaten vor. Die Gewerkschaft fordert für die 25.000 Lufthansa-Beschäftigten am Boden 12,5 Prozent mehr Gehalt und mindestens 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Auch über Inflationsausgleichsprämien und verschiedene Zuschläge wird gestritten. Am kommenden Mittwoch wollen die Tarifparteien weiter verhandeln. (APA, Reuters, red, 18.2.2024)