Hauptkommissar Faber (Jörg Hartmann) ist zurück im Dienst, Seinen Job als Chef der Mordkommission muss er aber abgeben. Fabers Kollegin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) hat kommissarisch die Leitung übernommen. Kollege Jan Pawlak (Rick Okon) zieht es einstweilen eher ins Wettbüro von Alkim Celik (Sahin Eryilmaz) als ins Kommissariat.

Doch als Celiks Schwager Lukas Becker tot aufgefunden wird, steht das Wettbüro plötzlich im Fokus der Ermittlungen. Dann taucht auch noch ein alter Bekannter von Faber auf: Tarim Abakay (Adrian Can), Präsident des regionalen Fußballclubs und gewichtige Größe im Dortmunder Drogen- und Glücksspiel-Geschäft. Dieses Mal will Faber ihn nicht davonkommen lassen. Doch sein Spürsinn bleibt nicht lange ohne Folgen. Auf dem Parkplatz vor dem Pflegeheim seines Vaters wird Faber von Ira Klasnic (Alessija Lause) und ihren beiden bewaffneten Begleitern abgefangen. Hat Abakay seine Finger im Spiel?

Wir wissen es (noch) nicht. Fest steht hingegen, dass es in der Folge zu einem Abschied kommen wird: Rick Okon tritt als Pawlak ab. Wird er fehlen? Hier können Sie mitposten!

Am Ende ist nicht alles gut

Peter Faber (Jörg Hartmann) überreicht seiner Kollegin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) seinen Baseballschläger, damit sie richtig Wut ablassen kann. ORF/WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas Kost

"Wer hilft zu wem? Vor allem warum? Was wird aus Pawlak und seiner Tochter Mia? Wo ist Mias Mutter? Fragen über Fragen. Die zwischenmenschlichen Beziehungen sind wichtiger als die Aufklärung des Falls. Aber wie so oft lässt sich das eine vom anderen nicht so leicht trennen. Am Ende ist nicht alles gut. Aber vieles besser", schreibt Astrid Ebenführer im STANDARD.

Vielversprechend neu aufgestellt

Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) mit ihren Kollegen Peter Faber (Jörg Hartmann, links) und Jan Pawlak (Rick Okon, rechts). ORF/WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas Kost

"Drehbuchautor Jürgen Werner hatte den Dortmund-,Tatort' einst mitentwickelt; in ;Cash' führt er nun Subplots aus mehr als zehn Jahren Reviergeschichte zusammen und weiter, ohne dass in der Erzählung Brüche entstehen", analysiert Christian Buß im "Spiegel". "Es ist ja erstaunlich, wie viele starke Charaktere (samt starken Darstellerinnen) aus dem Umfeld des Ausraster-Cops Faber inzwischen weggerempelt oder weggemordet wurden (Aylin Tezel! Anna Schudt! Stefan Konarske!) – und wie das Dortmund-Revier dann doch im Rückgriff auf die eigene Vergangenheit immer wieder vielversprechend neu aufgestellt wurde."

Wie finden Sie die "Tatort"-Folge "Cash"? Bei uns können Sie mitreden! (red, 18.2.2024)