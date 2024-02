Rayo Vallecanos Miguel Crespo und Kollegen kauften den Stars von Real um Luka Modric den Schneid ab. REUTERS/ANA BELTRAN

Madrid - Real Madrid hat im kleinen Hauptstadt-Derby bei Rayo Vallecano überraschend Federn gelassen. Der La-Liga-Tabellenführer kam beim Nachzügler in der spanischen Fußball-Meisterschaft am Sonntag nur zu einem 1:1. Dabei waren die Königlichen programmgemäß durch Joselu nach einem Konter früh in Führung gegangen (3.). Doch Raul de Tomas sicherte dem Underdog um Neo-Coach Inigo Perez per Elfmeter (27.) einen Punkt. Reals Dani Carvajal flog in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz.

Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti hat nach 25 Runden 62 Punkte, sechs mehr als das zweitplatzierte Girona, das erst am Montag bei Athletic Bilbao antritt. Der FC Barcelona hat auf Rang drei liegend acht Zähler Rückstand auf den Erzrivalen. (APA, 18.2.2024)