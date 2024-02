Subventionen und staatliche Aufträge, die erst dann helfen, wenn die Zinsen wieder fallen, wären fehl am Platz – und eine weitere Überförderung

In der Branche schlittern unzählige Unternehmen in die Insolvenz, zahlreiche Arbeitsplätze sind gefährdet. imago/allOver

Bei Hilfen für Unternehmen war die türkis-grüne Regierung in den vergangenen Jahren wahrlich nicht zimperlich. Corona-Förderungen und Energiezuschüsse sicherten das Auskommen vieler Wirtschaftszweige. So mancher Betrieb wurde dabei überfördert und künstlich am Leben gehalten, wie aktuelle Insolvenzstatistiken nahelegen.

Weitere Subventionen durch die Bundesregierung sollte man deshalb prinzipiell kritisch sehen – vor allem in Zeiten des anlaufenden Wahlkampfs. Doch die Situation in der Baubranche ist aus mehreren Gründen speziell.

Tausende Arbeitsplätze gefährdet

Kaum ein anderer Sektor leidet derzeit mehr unter den gestiegenen Zinsen. Laut Branchenanalysen dürfte die Bauleistung dieses Jahr zurückgehen. Zahlreiche Unternehmen werden in die Insolvenz schlittern, bis zu 16.000 Arbeitsplätze sind gefährdet. Leidtragende wären am Ende des Tages nicht nur die direkt betroffenen Arbeitnehmer, sondern auch Menschen, die nach leistbarem Wohnraum suchen.

Wenn die Regierung Geld in den Wirtschaftssektor pumpt, sollten die Förderungen aber wenigstens dazu genutzt werden, den ökologischen und sozialen Wohnbau voranzutreiben. Und: Es sollte rasch passieren. Für viele Unternehmen sind die entscheidenden Monate längst angebrochen. Subventionen und staatliche Aufträge, die erst dann helfen, wenn die Zinsen wieder fallen, wären fehl am Platz – und eine weitere Überförderung. (Jakob Pflügl, 19.2.2024)