Musste eine Hinrichtung vollstrecken: Mohammad Valizadegan als Soldat Javad in "Doch das Böse gibt es nicht", Arte, 20.15 Uhr. © Cosmopol Film

19.40 REPORTAGE

Re: Sea, War and Sun – Ein bulgarischer Badeort in Kriegszeiten Der Badeort Pomorie wird "Klein-Moskau" genannt und seit 20 Jahren vor allem von russischen Gästen besucht. Bis 20.15, Arte

20.00 MAGAZIN

Heiß umfehdet Das News-Magazin mit einer Diskussion über Integrationsprobleme in Österreichs Schulen mit Sybille Hamann (Die Grünen) und Christian Klar (ÖVP). Außerdem ein Interview mit Historiker Timothy D. Snyder. Bis 21.00, Puls 24

20.15 DRAMA

Doch das Böse gibt es nicht (IRN/D/CZE 2020, Mohammad Rasoulof) Der Familienvater Heshmat, der Wehrdienstleistende Pouya, der Soldat Javad und der Imker Bahram sind oder waren mit dem Befehl konfrontiert, andere Menschen hinzurichten. In vier ihnen zugeordneten Episoden beleuchtet der iranische Regisseur Mohammad Rasoulof, was die Todesstrafe im Iran mit Menschen macht, die sie ausführen müssen. Bis 22.15, Arte

20.15 SERIENSTART

Biester Vor neun Jahren landete der ORF mit Vorstadtweiber einen Publikumshit. Biester nimmt sich der Töchtergeneration an, und die besteht aus nicht minder komplexen Persönlichkeiten – der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das Drehbuch stammt von Uli Brée, Regie führen Mirjam Unger und Andreas Kopriva. Bis 21.55, ORF 1

20.15 MAGAZIN

ZiB Wissen: Die Ukraine Zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffs widmet sich die Sendung dem Krieg und den Menschen. Durch die Sendung führen Nadja Bernhard und Tarek Leitner. Bis 21.20, ORF 2

20.15 UMWELT

Themenmontag: Blumen und Pflanzen Beginnend mit einem Blumen- und Zimmerpflanzen-Check, widmet ORF 3 den Hauptabend mit vier Dokus ganz den Tricks rund um Pflanzen und Blumen. Bis 23.20, ORF 3

21.20 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein mit Beiträgen über das Lawinenunglück von Galtür vor 25 Jahren und der Frage: Was wurde aus dem Traum vom Eigenheim? Bis 22.00, ORF 2

22.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Leben und sterben lassen (Live and Let Die, GB 1973, Guy Hamilton) Kaum ein Konzert von Sir Paul McCartney, in dem er nicht jenen Titelsong zum Besten gibt, den er zusammen mit seiner Frau Linda für den James-Bond-Film Live and Let Die schrieb. Roger Moores Einsatz im Jahr 1973 samt Voodoozauber ist einer seiner besten. An seiner Seite: die aparte Jane Seymour als Solitaire. Bis 0.45, ATV 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Der Österreich-Express Viel Österreich-Präsenz bei der Berlinale mit Josef Haders neuer Regiearbeit Andrea lässt sich scheiden, Anja Salomonowitz’ Mit einem Tiger schlafen und dem Historienfilm Des Teufels Bad von Veronika Franz und Severin Fiala. Ab 23.15 ist die Doku Kulturkrieg – Kunst als Waffe zu sehen. Bis 0.10, ORF 2