Wien - Die Berichterstattung über die "Oligarchennichte" in der Ibiza-Affäre hat den Presserat auf den Plan gerufen: So stellte der Senat 2 des Presserats gegenüber "kurier.at" einen "geringfügigen Verstoß gegen den Ehrenkodex fest", weil in einem Artikel am 13. September 2023 der volle Name der vermeintlichen "Oligarchennichte" des Ibiza-Videos genannt wurde. Einen Verstoß sieht der Senat gegenüber "oe24.at".

Ausschnitt aus dem Ibiza-Video mit der vermeintlichen Oligarchen-Nichte. Foto: Spiegel, SZ

In dem Online-Medium wurde nicht nur der volle Name, sondern auch der Führerschein sowie mehrere Bilder der "Oligarchennichte" in privaten Situationen sowie ein Bild ihres Wohnhauses veröffentlicht. Der Senat hielt zunächst zwar fest, dass in den genannten Beiträgen "ein Thema von großem öffentlichem Interesse" behandelt wurde. Aus diesem ergebe sich jedoch nicht, dass der Persönlichkeitsschutz der am "Ibiza-Video" beteiligten Personen "völlig außer Acht gelassen" werden dürfe.

Auch wenn es gegen die Hersteller des "Ibiza-Videos" strafrechtliche Ermittlungen gebe, sei der Anonymitätsschutz der mutmaßlichen Täterinnen bzw. Täter "in einem gewissen Ausmaß zu beachten". So spiele es nämlich laut Ansicht des Senats "eine wesentliche Rolle, dass der Verdächtigen von der Staatsanwaltschaft derzeit offenbar keine schweren Straftaten vorgeworfen werden und sie auch nicht die Haupttatverdächtige ist". Auch ein durch die Veröffentlichung denkbares Sicherheitsrisiko für die Genannte führt der Senat ins Treffen.

Während die Medieninhaberin von "kurier.at" eine Stellungnahme abgab, nahm die Medieninhaberin von "oe24.at" nicht am Verfahren teil. (APA, 19.2.2024)