In seltener Eintracht fordern Wirtschaftskammer und der rote Gewerkschafter Josef Muchitsch ein Konjunkturpaket für die heimische Baubranche, allein für Wohnbauförderung soll es 500 Millionen mehr geben

Die Rezession dürfte in Österreich 2024 zu Ende gehen, aber nach einem kräftigen Aufschwung sieht es nicht aus. Österreichs Wirtschaftsleistung dürfte heuer um gerade 0,6 Prozent zulegen, nachdem sie im vergangenen Jahr um 0,7 Prozent geschrumpft war. Diese ernüchternde Prognose hat vergangene Woche die EU-Kommission vorgelegt. Eine Kombination aus hohen Zinsen, geringen Investitionen und einer schleppenden Industriekonjunktur belastet die Wirtschaft.

Vor dieser Ausgangslage werden die Rufe nach einem Konjunkturpaket in Österreich zunehmend lauter. Bereits im vergangenen Herbst haben die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS der Regierung die Schiene gelegt und sie aufgerufen, ein Hilfspaket für die Baubranche zu schnüren, die zuletzt ebenfalls unter Druck geraten ist. Die Regierung verhandelt bereits dazu, nicht ganz unpassend natürlich in einem Wahljahr.

Am Montag haben die Sozialpartner, also Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer und sein Generalsekretär Karlheinz Kopf sowie der einflussreiche Vorsitzende der Bau-Holz-Gewerkschaft, Josef Muchitsch, ihrerseits einen Forderungskatalog dafür präsentiert. Ansetzen wollen die Sozialpartner gleich bei mehreren Punkten. So soll der private Wohnbau angeschoben werden, indem Häuslbauer einen Zuschuss für die Neuerrichtung von Immobilien bekommen. Von bis zu 100.000 Euro ist die Rede, als nicht rückzahlbare Förderung, die der Bund gewähren soll. Damit wird es für Häuslbauer nicht nur leichter, ihren Immobilientraum zu erfüllen. Der Zuschuss soll auch als anrechenbare Eigenmittel bei der Bank dienen und damit die Kreditaufnahme erleichtern.

Ein Hilfspaket für die Baubranche naht. IMAGO/photo2000

Mehr Geld soll es weiters für die Wohnbauförderung geben, damit große gewerbliche Träger motiviert werden, selbst Geld in die Hand zu nehmen. Und: Die steuerliche Abschreibung von Gebäuden soll umgekrempelt werden. Aktuell gilt, dass beim Wohnbau der Bauträger jährlich 1,5 Prozent der investierten Summe steuerlich abschreiben darf, womit seine Schulden bei der Finanz schrumpfen. Wirtschaftskammer-Generalssekretär Kopf fordert eine "degressive Abschreibung", bei der Unternehmen am Anfang mit einem höheren Wert starten können.

Sanierungen von der Steuer abziehen

Ein weiterer Punkt im Forderungskatalog der Sozialpartner: Private Ausgaben für die Sanierungen, also etwa bei der Errichtung eines neuen Badezimmers oder einer Terrasse, sollen von der Steuer abzugsfähig werden. Dabei könnte es einen Bonus geben, wenn die Sanierung einen Beitrag zu mehr Klimaschutz leistet. Wie viel Geld der Staat in die Hand nehmen soll? Muchitsch, Kopf und Mahrer wollten sich nur auf eine "Unterkante" bei ihrer Forderung festlegen: mindestens 500 Millionen Euro allein für die Ausweitung der Wohnbauförderung soll es über die kommenden zwei bis drei Jahre.

Um die Dringlichkeit zu belegen, rechnete Mahrer vor, wie sehr die Zahl der Baubewilligungen zuletzt gesunken sei. Waren es 2019 noch 70.000 Wohneinheiten, gab es 2022 nur noch eine Baubewilligung für rund 47.000 Einheiten im Neubausegment, 2023 dürften es laut Berechnungen von Branchenradar.com überhaupt nur noch knapp 34.000 gewesen sein.

Ein Konjunkturpaket für Wohnbau sichere und erhalte Jobs in der Baubranche, werde aber auch dafür sorgen, dass es genug Angebot in den kommenden Jahren gibt und die Mietpreise nicht explodieren, so Mahrer. Flankierend riefen die Sozialpartner dazu auf, jene Verordnung zu entschärfen, die Banken strenge Vorgaben dazu macht, wann sie Kredite für die Immobilienfinanzierung vergeben dürfen.

Ob der SPÖ-Politiker und Gewerkschafter Muchitsch kein Problem damit habe, wenn verhältnismäßig wohlhabende Häuslbauer 100.000 Euro vom Staat geschenkt bekommen? Nein, sagt Muchitsch. Auch in der Vergangenheit habe es schon staatliche Investitionsprämien gegeben, um bestimmte Wirtschaftssegmente anzukurbeln. Das sei wieder nötig. (András Szigetvari, 19.2.2024)