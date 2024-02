Durstiger Schützenverein am Ballermann

Die Saison hat noch gar nicht angefangen, da erreicht uns aus Mallorca schon die Meldung von einem ersten Alkoholexzess. Wie mehrere spanische Medien berichten, tauchten rund 40 Mitglieder eines Schützenvereins aus Nordrhein-Westfalen um 11 Uhr vormittags im Restaurant Deutsches Eck am Ballermann auf. Acht Stunden später verließen sie das Lokal. Das Resultat: 1.333 Gläser Bier bescherten dem Wirt Einnahmen in Höhe von 2.733 Euro. "Im Schnitt hat also jeder unglaubliche 33 Bier, also rund 6,7 Liter in den acht Stunden getrunken", berichtet "Bild". Rekord!

Mann und Baby in der Economy, Mama fliegt Businessclass

"Bin ich schrecklich, weil ich beide in der Economy gelassen habe?", fragt sich Userin @ellcochlin auf Tiktok und hat damit eine Debatte losgetreten: Denn sie selbst hat sich ein Businessclass-Ticket für den Flug von Paris nach Los Angeles gegönnt. Ihr elf Monate altes Baby und ihr Freund mussten mit der Economy-Klasse vorliebnehmen. Die Britin fliegt sonst immer allein mit ihrer kleinen Tochter. Da diesmal aber ihr Freund dabei war, sah sie ihre Möglichkeit für einen "babyfreien" Flug gekommen. Der Freund war nicht dazu bereit, für sich und die Tochter ebenfalls den Preis für die Businessclass zu bezahlen. Trotz ihrer Begründung hatten viele Tiktok-User kein Verständnis für das Handeln der Mutter und argumentierten, dass es rücksichtslos gegenüber ihrem Partner und dem Kind gewesen sei. Andere hingegen lobten das Vorgehen, wie "20minuten" berichtet.

Wenn der Flugbegleiter "Cruel Summer" anstimmt

Taylor Swift hat auch unter Flugbegleitern begeisterte Fans. So zeigt ein auf Instagram aufgetauchtes Video ein Mitglied des Bordpersonals der australischen Airline Qantas, das die Passagiere animiert, mit ihm den Swift-Song "Cruel Summer" zu trällern. Die kommen der Bitte gerne nach, was den Mann zu einer Tanzeinlage animiert und die Reisenden freut. Immerhin mal eine positive Nachricht, nach all den Ausrastern an Bord von Flugzeugen von denen man sonst so liest. "Aerotelegraph" hat berichtet. (max, 25.2.2024)