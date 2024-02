EU-Sanktionen

Russische Grundeigentümer: Tiroler Neos orten Intransparenz

Mehr als 25 Grundstücke und Immobilien in Tirol wurden in den letzten Jahren durch russische und belarussische Staatsbürger erworben. Die Motive und Behördenwege dahinter blieben unklar, so die Kritik