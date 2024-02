Neben einem elektrischen Radlader werden auch elektrische Schneemobile eingesetzt. Sorgen wegen leerer Akkus dürfte man sich in dem skandinavischen Land weniger machen

Durch Fahrzeuge wie den L25 von Volvo sollen lokale Emissionen vermieden und die Lärmbelästigung reduziert werden. Volvo

Gehen E-Autos im Winter eher ein als Benziner? Und wie gut eignen sich elektrische Antriebe für Lkws, Traktoren oder andere Nutzfahrzeuge? Fragen, welche immer wieder für angeregte Diskussionen sorgen. Skistar, Schwedens größtes Skiresort, gehört definitiv zu den Verteidigern der E-Mobilität: Im Skigebiet Hammarbybacken bei der Hauptstadt Stockholm wird auf E-Mobilität gesetzt, Sorgen wegen Ausfällen im skandinavischen Winter macht man sich dabei wohl weniger.

Das Ziel ist, in dem Erholungsort keine lokalen Emissionen und weniger Lärm zu verursachen, was durch die E-Fahrzeuge gewährleistet werden soll. Außerdem verfolgt der Skiresortbetreiber einen langfristigen Plan: Bis 2030 will er beim Betrieb seiner Skigebiete vollständig CO2-neutral werden und seinen CO2-Fußabdruck gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020/21 um 50 Prozent reduzieren. Zu diesem Zweck soll das Skigebiet nahe Stockholm als Musterbeispiel für mögliche Nachahmer dienen.

Radlader und Schneemobile

Zum Einsatz kommen dabei ein ein elektrischer Radlader namens Volvo L25, ein Batteriespeichersystem namens PU500 sowie diverse andere E-Fahrzeuge, darunter elektrisch betriebene Schneemobile der Marke Taiga, wie es in einem Bericht des Fachmediums "Electrek" heißt.

Die reguläre Ladezeit für den L25 wird vom Hersteller mit zwölf Stunden angegeben, die Ladezeit über ein externes Schnellladegerät mit zwei Stunden. Je nach Anwendung soll die Laufzeit des Radladers bis zu acht Stunden betragen.

Die Schneemobile, die je nach Ausstattung auf rund 18.000 Euro Anschaffungspreis pro Stück kommen, können mit 110-Volt-Verbindungen in rund 14 Stunden geladen werden, über eine separat einzurichtende Schnellladefunktion soll das Aufladen in rund 40 Minuten möglich sein.

E-Nutzfahrzeuge in Österreich

Auch in Österreich wird zunehmend mit elektrischen Nutzfahrzeugen experimentiert, wie der STANDARD zuletzt berichtete. So hat die Linz AG die Anschaffung von sechs E-Müllfahrzeugen und der dazupassenden Ladeinfrastruktur ausgeschrieben, die Asfinag setzt im Testbetrieb einen vollelektrischen Lkw ein: Auf der Wiener Südosttangente (A23) und der Außenringautobahn (A21) wird dieser im Winter für den Streubetrieb und im Frühling für den Abtransport von Grünschnitt verwendet.

In vielen dieser Anwendungsfälle erübrigen sich Themen wie Ladezeiten und Reichweite, zumal die E-Nutzfahrzeuge eher kurze Strecken zurücklegen und nach Betriebsschluss über Nacht aufgeladen werden können. Außerdem bieten so gut wie alle großen Lkw-Hersteller – darunter Scania, MAN, Volvo und Renault – inzwischen auch elektrische Lastkraftwagen an. (stm, 19.2.2024)