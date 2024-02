Die CDU-Politikerin erklärte ihre Bereitschaft zur Wiederwahl am Montag bei einer Sitzung der Parteispitze in Berlin

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. REUTERS/LIESA JOHANNSSEN

Berlin/Brüssel – Ursula von der Leyen strebt eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission an. Das habe die CDU-Politikerin am Montag in einer Sitzung der Parteispitze in Berlin erklärt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem CDU-Bundesvorstand. Bereits zuvor bestätigte das der erste Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas, in einem Interview mit dem STANDARD: "Ich erwarte, dass sie kandidieren und von der Europäischen Volkspartei EVP zur Spitzenkandidatin gemacht wird", sagte er.

Die bisherige Amtszeit von der Leyens wurde vor allem von der Corona-Krise und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geprägt. In der Pandemie organisierte die EU-Kommission unter anderem die gemeinsame Impfstoffbeschaffung und erarbeitete ein riesiges Wiederaufbauprogramm für die Wirtschaft. (APA, red, 19.2.2024)