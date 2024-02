Die Verhandlung von Shovchar C. (27) endete mit einem Freispruch. Auch weil ein einst vollmundiger Zeuge plötzlich nur Lügen erzählt haben will

Shovchar C. wurde mit einem größeren Aufgebot an bewaffneten Sicherheitsbeamten vorgeführt. Zvg

Hat sich Shovchar C. in Syrien im Sommer als Kämpfer dem "Islamischen Staat" (IS) angeschlossen? Diese Frage beschäftigt mittlerweile schon zum zweiten Mal ein österreichisches Gericht. Der Grund: Ein anonymer Zeuge belastete den 27-jährigen und mehrfach vorbestraften Tschetschenen vor Staatsschützern schwer. Der soll einem Ex-Zellengenossen auf einem illegalen Handy vor ein paar Jahren nämlich etwa 20 Videos gezeigt haben, in denen "er beim IS war, ich glaube in Damaskus, und auch auf Leute geschossen hat", wie der Zeuge anonym ausgesagt hatte. Belegen soll C.s Einreise zusätzlich ein offizielles Einreisedatenblatt des IS.

Diese Beweismittel waren bei der ersten Verhandlung des Tschetschenen im Jahr 2018 noch nicht verfügbar. Deshalb wurde C. damals freigesprochen.

Plötzlich Neid

Und auch der zweite Durchgang hatte es in sich. Der Zeuge, der vollmundig gegen C. ausgesagt hatte, ebenfalls ein Tschetschene, nahm seine Vorwürfe allesamt zurück. Er habe ein Drogenproblem, könne sich an nichts mehr erinnern. "Ich habe falsch gelogen. (sic!) Ich weiß nicht, was ich damals geredet habe", erzählte der junge Mann "Ich war neidisch." Auf was, fragte die Richterin harsch. "Dass er besser beim Boxen ist, beim Spaßringen", was die Vorsitzende zum besseren Verständnis für alle im Saal als "Spaßfetzen" übersetzte. "Ich dachte, er bekommt eine Meldung (Strafe im Gefängnis Anm.), und das war's", führte der Zeuge aus.

Wurde der Zeuge von C.s Umfeld im Vorfeld des Prozesses bedroht, weil er nun alles zurücknimmt, wollte die Staatsanwältin wissen. "Nein, ich habe keine Angst", entgegnete der. Dessen dreijährige Haftstrafe dürfte sich wegen der mutmaßlichen Falschaussage bald verlängern.

Richterin drohte mit Sicherheitsdienst

Mit den Zuhörern im Saal hatte die Richterin jedenfalls ihre liebe Not. Die Vorsitzende drohte dem lärmenden Umfeld des Tschetschenen auf dem Gang vor dem Gerichtssaal zwischendurch sogar mit dem Sicherheitsdienst. Im Saal stand C.s Vater irgendwann einfach auf, ehe es ihm entfuhr: "Das ist genug", dann wurde der ältere Herr mit traditioneller Kopfbedeckung (Uschanka Anm.) von der Polizei hinausbefördert. Die sichtbar grimmigen Bekanntschaften des Angeklagten, die als Zeugen aussagten, fielen der Vorsitzenden immer wieder ins Wort, zeigten keinerlei Respekt bei den Befragungen, weshalb die Richterin sie immer wieder lautstark zurechtweisen musste.

Aber was ist nun passiert im Sommer 2014? Was sich sicher sagen lässt: Der Angeklagte reiste mit 18 Jahren damals mit einem Schlepper über Bulgarien in die Türkei ein – ein zur Blütezeit des IS gängiger Zwischenstopp für Jihadisten, die zu jener Zeit in Syrien und dem Irak gekämpft hatten. C., der im Gerichtssaal mit Fußfessel, Gurt und Handschellen vorgeführt wurde, will in der Türkei allerdings nur eine Freundin besucht haben, die er allerdings nicht näher beschreiben konnte.

Die heimliche Reise

Zudem gab C. an, nur mit einem Handy, Reisepass und 1.000 Euro losgezogen zu sein. "Finde ich seltsam, dass sie gar nichts mitnehmen, nicht einmal eine zweite Unterhose?" Der Angeklagte wollte die Frage einfach nicht verstehen. Angeblich reiste er deshalb ohne Gepäck, um die Abreise vor seiner Familie besser verheimlichen zu können: "Sagen Sie allen Leuten, wenn Sie auf Urlaub fahren?", fragte der Tschetschene.

Und das Einreisedatenblatt des IS? Der Verteidiger des Tschetschenen, Florian Kreiner, monierte, dass die Schreibweise von C.s Familiennamen und der Name von dessen Mutter darauf falsch seien – was die Staatsanwaltschaft als Übersetzungsfehler abzutun versuchte. Geburts- und Einreisedatum etwa waren aber stimmig, weshalb Ermittler das Dokument für ein authentisches Beweismittel hielten. Dem befragten Staatsschützer kam aber komisch vor, dass C. nach zwei Wochen wieder die Rückreise nach Österreich antreten konnte, ohne Probleme mit den Terroristen zu bekommen: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach gehen konnte." Und vor allem: seinen an den IS übergebenen Pass einfach so zurückbekommen hätte. Allein deshalb sprach C.s Verteidiger von "Kaffeesudleserei".

Ob C. tatsächlich je syrischen Boden betreten hatte, konnte das Gericht nicht lückenlos aufklären. Die Videos, die der ehemals anonyme Zeuge angeblich gesehen haben will, lagen der Anklagebehörde nicht vor.

Buttermesserangriff und Jihad-Puppe

C., seit acht Jahren durchgehend wegen unterschiedlichster Gewaltdelikte in Haft, fiel im Gefängnis allerdings durchaus einschlägig auf. Er griff 2022 einen Justizwachebeamten mit einem abgebrochenen Buttermesser an und rief "Allah Akbar" ("Allah ist groß"), wofür er letztlich eine sechsjährige Freiheitsstrafe ausfasste. Und im Jahr zuvor zerriss der Tschetschene seine Bettdecke, bastelte eine Puppe mit Maschinengewehr daraus und aus den übrigen Teilen das Wort "Jihad". Das schob der Verteidiger des Angeklagten auf den Umstand, dass der Bruder des Tschetschenen damals in Haft verstorben sei und es dem 27-Jährigen danach psychisch nicht gut ging.

Am Ende wurde Shovchar C. vom Gericht freigesprochen. "Aber nicht, weil wir Ihnen die nette Geschichte mit Ihrer Freundin geglaubt haben", erklärte die Richterin. "Das ist Unsinn." Das Gericht müsse allerdings zu hundert Prozent von der Schuld des Tschetschenen überzeugt sein. "Dass der Zeuge ein Drogenproblem hatte, haben wir heute gesehen – ob er damals die Wahrheit gesagt hat, wissen wir nicht, die Wahrscheinlichkeit ist groß."

Wer das Einreiseblatt des IS tatsächlich erstellt hatte, blieb für die Vorsitzende ebenfalls unklar. Ebenso sei das Dokument, wie bereits erwähnt, an mehreren Stellen fehlerhaft – etwa beim Familiennamen. Das werfe Fragen auf, insbesondere, wenn der Angeklagte den Pass an die Terroristen übergeben habe: "Warum schreiben die den Passus nicht einfach ab?"

Am wesentlichsten für den Freispruch von den Vorwürfen der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation sei für die Richterin aber der Umstand gewesen, warum der IS dem Tschetschenen seinen Pass hätte zurückgeben sollen, "damit Sie gemütlich mit dem Flugzeug zurück nach Wien können". Das sei normalerweise nicht so, erklärte die Vorsitzende. Normalerweise würden die Terroristen den Pass einbehalten. "Vielleicht haben Sie die Reise nach Syrien beabsichtigt, vielleicht wurden Sie in der Türkei – wo Sie auf das Weiterschleppen gewartet haben – nicht abgeholt. Warum Sie dorthin gefahren sind, werden wir nicht mehr wissen. Für eine Verurteilung hat es nicht gereicht, aber es war sehr knapp." Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft hat sich noch eine dreitägige Bedenkzeit erbeten. (Jan Michael Marchart, 19.2.2024)