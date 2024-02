Jetzt anhören: Was eine Inflation ist und was sparen wirklich bedeutet, lernen viele erst, wenn sie müssen. Eine Expertin erklärt, wie man Geld verstehen lernt

Lohnt sich das? So lassen sich die Lücken in der Finanzbildung schließen

Verzinsung, Inflation, Kredit, Rendite, Aktienindex: Die Finanzwelt hat ihre eigenen Vokabeln, die so gut wie jeder Mensch einmal hört und auch meistens irgendwann verstehen muss. Trotzdem ist die Bildung zu Geld und Finanzen für die meisten nicht ausreichend, um später einmal die Börse zu verstehen, oder überhaupt mit Geld umzugehen. Es ist aber auch im Erwachsenenalter nicht zu spät, sich in die Themen Sapren, Kredite, Zinsen und Co. hineinzufuchsen, sagt Bettina Fuhrmann. Sie ist Universitätsprofessorin an der Wirtschaftsuniversität Wien und Leiterin des Instituts für Wirtschaftspädagogik. Im Podcast-Interview erklärt sie, was gegen Finanzanalphabetismus hilft und wo man am besten beginnt, Geld verstehen zu lernen. (Melanie Raidl, 20.2.2024)