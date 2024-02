Das rege Interesse an Mietwohnungen spiegelt sich auch in den verlangten Mietpreisen wider. APA/BARBARA GINDL

Wien – Die Angebote für Mietwohnungen sind in den vergangenen vier Jahren deutlich teurer geworden. Im Österreich-Schnitt sind seither die Bruttomieten (inklusive Betriebskosten) von 13,3 auf 14,6 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Die Suchanfragen zu Mietwohnungen haben seit 2020 um 18 Prozent zugenommen, während das Angebot um 20 Prozent gesunken ist, geht aus einer Analyse der Suchanfragen und der Angebote auf der Immobilienplattform Immoscout 24 hervor.

"Wir sahen in den letzten Jahren eine klare Entwicklung weg von Kaufimmobilien hin zu Mietimmobilien", sagte Markus Dejmek, Österreich-Chef von Immoscout 24. "Davor hatten wir in der Zeit der Corona-Pandemie enorme Steigerungen beim Interesse an Kaufimmobilien. Insofern gilt es die Entwicklung im laufenden Jahr zu beobachten, speziell ob in der zweiten Jahreshälfte das Kaufinteresse wieder anzieht und damit den Mietmarkt etwas entlastet."

Am billigsten im Burgenland, am teuersten in Tirol

In den vergangenen vier Jahren sind nicht nur die Mieten in allen Bundesländern gestiegen, sondern auch das Interesse an den Mietobjekten. Dies zeige sich vor allem in Kärnten, teilte Immoscout 24 in einer Aussendung mit: Dort sei, wie aus den Suchanfragen hervorgeht, die Nachfrage um 53 Prozent gestiegen, das Angebot aber um 40 Prozent gesunken. Auch in Tirol verzeichnete man anhand der Suchanfragen ein reges Interesse an Mietwohnungen: Innerhalb von vier Jahren stieg das Interesse um 56 Prozent, während um zwei Prozent weniger Mietwohnungen angeboten wurden.

Das größte Plus bei den Suchanfragen verzeichnete Vorarlberg mit 79 Prozent. Hier stieg aber auch das Angebot an Mietwohnungen um 29 Prozent. Den geringsten Zuwachs verzeichnete Wien mit elf Prozent, während das Angebot um 22 Prozent niedriger ausfiel. Nur in der Steiermark sank die Nachfrage – und zwar um 27 Prozent. Aber hier ging auch das Angebot um 21 Prozent zurück.

Das rege Interesse an Mietwohnungen spiegelt sich auch in den verlangten Mietpreisen wider: Demnach verlangen die Vermieter seit 2020 je nach Bundesland zwischen neun Prozent in der Steiermark und 32 Prozent in Kärnten mehr. Die günstigsten Mietangebote gibt es laut Immoscout 24 nach wie vor im Burgenland mit durchschnittlich 10,3 Euro je Quadratmeter. Die teuersten Mietangebote finden sich in Tirol mit 18,1 Euro. Mit 17,3 Euro je Quadratmeter liegt Wien nach Vorarlberg (17,4 Euro) an dritter Stelle unter den Bundesländern. (APA, 20.2.2024)