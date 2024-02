Microsoft baut neue Rechenzentren in Europa. AFP/PAU BARRENA

Microsoft will den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) in Europa mit weiteren Milliardeninvestitionen vorantreiben. Das Unternehmen werde in den kommenden zwei Jahren rund 2,1 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Infrastruktur für KI und Cloud Computing in Spanien stecken, teilte Microsoft am Montag mit.

Ausbau des KI-Sektors auch in Deutschland

"Unsere Investition geht über den Bau von Rechenzentren hinaus. Sie ist ein Beweis für unser 37-jähriges Engagement in Spanien, für die Sicherheit des Landes, die Entwicklung und die digitale Transformation der Regierung, der Unternehmen und der Bevölkerung", schrieb der Präsident des Unternehmens, Brad Smith, auf dem Kurznachrichtendienst X.

Auf eine Anfrage von Reuters nach weiteren Details reagierte Microsoft zunächst nicht. Vergangene Woche hatte Microsoft angekündigt, in den kommenden zwei Jahren 3,2 Milliarden Euro (3,45 Milliarden Dollar) in den KI-Sektor in Deutschland zu stecken. (APA, 20.2.2024)