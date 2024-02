Allein das Schweizerhaus, mit dessen Eröffnung die Hauptsaison eingeleitet wird, hat 25 offene Stellen. Lukas Pellmann

Wien – Der Mangel an Arbeitskräften macht auch vor dem Wiener Wurstelprater nicht halt. Wie der Praterverband der APA mitteilte, haben dort 13 Betriebe mehr als 80 offene Stellen zu besetzen. Damit alle Fahrgeschäfte, Imbissstände und Lokale demnächst wieder öffnen können, wird dringend Personal gesucht. Nun findet sogar eine Jobbörse mit "Speeddating" statt.

Der Prater gehört zu den beliebtesten Freizeitattraktionen der Stadt. Achterbahn, Autodrom, Riesenrad, Geisterbahn, Tagada und Co erfreuen jedes Jahr ein großes Publikum – wobei das Spektrum der Vergnügungsgeräte von kleinkindtauglich bis hin zu äußerst adrenalinfördernd reicht. Zu den Fixpunkten eines Praterbesuchs gehört auch meist ein Besuch in einem der zahlreichen Lokale, etwa dem Schweizerhaus.

Schaustellergehilfen, Techniker, Kellner

So vielfältig wie das Angebot ist auch die Liste der Mangelberufe. Die Praterbetriebe suchen naturgemäß Leute, die meist direkt bei den Fahrgeschäften im Einsatz sind, also Schaustellergehilfinnen und -gehilfen. Aber Frauen und Männer, die eine Ausbildung als Techniker, Elektriker, Mechatroniker oder Installateur absolviert haben, sind ebenfalls begehrt.

Großen Arbeitskräftebedarf haben auch die Praterlokale. Im Gastronomiebereich werden dringend Kellnerinnen und Kellner bzw. Personen, die die zahlreichen Imbissstände betreuen, gesucht. Allein das Schweizerhaus hat im Servicebereich 25 Stellen zu besetzen, heißt es im Praterverband, der insgesamt rund 60 Mitglieder vertritt.

Saisonbeginn am 15. März

"Der Arbeitskräftemangel gehört zu den größten Herausforderungen unserer Praterbetriebe", versicherten die Präsidentin des Verbands, Silvia Lang, und Vizepräsident Fredo Nemec in einer Mitteilung. Mit zu wenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei es für viele schwierig, das Geschäft am Laufen zu halten – vor allem im Hinblick auf den nahen Beginn der Saison. Zwar haben einige Attraktionen auch im Winter offen, das Aufsperren des Schweizerhauses gilt aber für den gesamten Prater als eine Art Startschuss. Das Event findet am 15. März statt.

Um für die kommenden Monate gerüstet zu sein, veranstaltet man nun eine Jobbörse, die gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice Wien organisiert wird. Das AMS hat für diesen Dienstag 200 Bewerberinnen und Bewerber eingeladen. Wie beim "Speeddating" stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten bei dem Event abwechselnd potenziellen Arbeitgebern vor und hoffen auf "Matches".

Herausfordernder Beruf

Im besten Fall, so heißt es, könnten bereits an Ort und Stelle Jobzusagen gemacht werden. Wobei die Praterunternehmer nicht verhehlen, dass der Beruf herausfordernd sein kann. Es werde immer schwieriger, Arbeitskräfte zu finden, weil man in der Freizeitbranche eben am Wochenende, am Abend bzw. in den Sommermonaten für die Gäste da sei, erläuterte Lang.

Als "idealen Einsteigerjob" bezeichnete sie die Tätigkeit als Schaustellergehilfe. Es handle sich um einen Anlernberuf, nötig sei nur Begeisterung für die Arbeit. (red, 20.2.2024)