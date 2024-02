Ein Autoreifen verliert bis zum Ausmustern bis zu einem Kilogramm an Gewicht, das in die Luft verpufft

Gib (so wenig wie möglich) Gummi: Mit Euro 7 gerät verstärkt auch der Autoreifen ins Visier. APA/Barbara Gindl

Nachdem das Abgas der Verbrennungsmotoren einigermaßen im Griff ist, richtet sich der Fokus jetzt auf Feinstaub und Mikroplastik: Wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) unter Berufung auf mehrere Quellen zusammenfasst, ist der Verkehr als größter Verursacher für mehr als die Hälfte an Mikroplastik in der Umwelt verantwortlich.

In Deutschland ist das Phänomen 2018 genauer untersucht worden. Das Ergebnis: 43 Prozent stammten von Reifen und Bremsen, acht Prozent waren Asphaltabrieb, drei Prozent rührten allein von Fahrbahnmarkierungen her.

An der TU Graz wurde festgestellt, dass ein Pkw-Reifen im Laufe seines Lebens ein Kilogramm an Gewicht verliert – verpufft in der Luft, mit dem Potenzial, über die Nahrungskette bis in unser Hirn vorzudringen.

Messkriterien entwickeln

Mittlerweile fanden die Themen Reifenabrieb und Bremsstaub deshalb Eingang in die neue Abgasgesetzgebung Euro 7. Für Bremsstaub existieren bereits Messmethoden und Grenzwerte, beim Reifenabrieb müssen erst sinnvolle Kriterien entwickelt werden.

Bremsstaub macht zwar in Summe nicht so viel aus, ist aber mit Sicherheit die brisanteste Spielart des Feinstaubs. Die Rezepturen der Bremsbeläge sind im Detail nur den Herstellern bekannt, und bei hohen Temperaturen überhitzter Bremsen kann es zu chemischen Reaktionen mit besonders gesundheitsschädlichem Feinstaub kommen.

Was man dagegen sofort tun kann, klingt einfach, aber für notorische Bewegungsdrängler eher langweilig: weniger beschleunigen, weniger bremsen, kurzum vernünftiger fahren, egal ob elektrisch oder mit Verbrenner. (Rudolf Skarics, 20.2.2024)