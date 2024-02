Michael Lockshin am Filmset von "Der Meister und Margarita", einer Adaption des berühmten Romans von Michail Bulgakow. Mars Media

Im Jahr 1986 verzeichneten die Behörden der Sowjetunion eine Einreise aus Amerika, von der wohl niemand gedacht hätte, dass sie eines Tages noch Geschichte schreiben würde: Der Onkologe Arnold Lockshin und seine Frau Lauren suchten im kommunistischen Staat um Asyl an. Ihr Sohn Michael, geboren 1981 in den USA, war damals noch im Vorschulalter. Ihn hielt es nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nicht in Russland, er ging in den Westen, sobald er volljährig war, und baute sich eine Karriere als Werbefilmer auf. Ein Clip für die Biermarke Sibirskaja Korona wurde weltberühmt.

Lockshin spielte darin mit der russischen Identität des Schauspielers David Duchovny (Akte X). Als er 2019 seinen ersten Spielfilm für das Kino drehte, war er wieder in Russland. Silver Skates ist ein Eislauftraum aus einem zugefrorenen Sankt Petersburg im 19. Jahrhundert, Netflix erwarb die internationalen Rechte. Und Lockshin, der Sohn eines politisch radikalen US-Mediziners, war plötzlich das heißeste Ticket in der russischen Filmbranche.

Kinobesuch als politischer Protest

Er beantragte beim Staatsfilmfonds Geld für die Adaption des berühmtesten Romans der Stalin-Zeit: Der Meister und Margarita von Michail Bulgakow. Seit dem 25. Jänner ist das Ergebnis nun in Russland im Kino, und von den fast vier Millionen, die sich bisher eine Karte gekauft haben, verbinden viele damit einen politischen Protest.

Denn Bulgakows mehrfach verfilmter Klassiker ist eine Allegorie auf totalitäre Herrschaft, mit einem Teufel aus Deutschland namens Voland. Lock­shin ging so weit, für seinen Film das utopische Moskau der 1930er-Jahre digital zu vervollständigen – ein Feuchttraum für alle, die von einem Comeback der Sowjetunion träumen. Den Film kann das Pu­blikum aber ohne Probleme als Kritik an Wladimir Putin lesen, und so wird er gerade strategisch besetzt, zum Ärger all der Jasager im Staats-TV. Die gleichgeschaltete Filmbranche steht blamiert da – der Staatsfonds trug wesentlich zum 17-Millionen-Dollar-Produktionsbudget bei, einem der größten jemals in Russland.

Lockshin verließ nach den Dreharbeiten im Jahr 2021 das Land, nach dem Angriff auf die Ukraine kehrte er nicht zurück. An seiner Ablehnung des Krieges ließ er nie einen Zweifel. Und für seine nächsten Vorhaben stellt sich nun die Frage, ob er auch im Westen Filme drehen kann. Den passenden Wohnsitz ­dafür hätte er schon: Hollywood in Los Angeles. (Bert Rebhandl, 20.2.2024)