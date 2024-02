Wien – Dominik Wlazny und seine Bierpartei werben derzeit auf Hochtouren um neue Mitglieder. Der Parteichef darf sich dabei ab sofort auf mehr Unterstützung freuen: er präsentierte weitere Kandidaten für seine Liste bei einem möglichen Antritt bei der Nationalratswahl. Bislang war die Bierpartei eine One-Man-Show – das Gesicht von Wlazny alias Marco Pogo prägt nahezu alle Auftritte der Partei.

Bekannte Namen sind unter den neuen Kandidaten jedoch nicht. Antreten wird die Juristin Viktoria Müllner aus Wien und der niederösterreichische Unternehmer Thomas Schuster. Beide üben aktuell kein politisches Mandat aus – im Unterschied zu Eva-Maria Loigge, die seit 2020 für die Bierpartei in der Favoritner Bezirksvertretung sitzt. Die Studentin aus der Steiermark ist ebenfalls für die bundesweite Liste der Bierpartei gesetzt.

Derzeit tourt Bierpartei-Chef Dominik Wlazny durch alle neun Bundesländer, um Mitgliederinnen und Unterstützer anzuwerben. Das gesetzte Ziel sind 20.000 neue Mitglieder. Erst dann will Wlazny zur Nationalratswahl antreten. Aktuell hält man bei 7.800. Wobei es sich bei der Zahl nicht um reine Mitglieder handelt. Auch Spenderinnen und Spender, also Personen, die die Partei nur einmalig unterstützen, zählt die Bierpartei dazu.

Parteichef Dominik Wlazny will in den Nationalrat, wenn die Bierpartei die nötige Unterstützung erhält. IMAGO/SEPA.Media

Im Rahmen seiner Bundesländer-Tour will Wlazny nicht nur neue Mitglieder gewinnen, sondern auch mit potenziellen Kandidaten ins Gespräch kommen. Es ist auch ein Versuch, die Partei demokratischer zu gestalten – aktuell ist laut den Statuten jedenfalls nur der vierköpfige Vorstand, in dem Wlazny und sein Vater sitzen, bei Anträgen oder Wahlvorschlägen stimmberechtigt. Ein Wahlprogramm mit detaillierten Inhalten liegt noch nicht vor. Dieses soll erst im Zuge der Bundesländer-Tour in Gespräch mit den Mitgliedern ausgearbeitet werden, betont eine Sprecherin im Gespräch mit dem STANDARD. Auch die genaue Listenaufteilung sei noch Gegenstand von Gesprächen.

Seit 2020 sitzen elf Mandatare der Bierpartei in verschiedenen Wiener Bezirksräten. Sonst hat die Partei noch keine politischen Mandate gewinnen können. Der größte Erfolg war bislang das Erreichen von rund acht Prozent für Parteichef Wlazny bei der Bundespräsidentenwahl 2022. (Max Stepan, 20.2.2024)