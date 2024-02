Wien – Derzeit tourt Bierpartei-Chef Dominik Wlazny durch alle neun Bundesländer, um Mitglieder anzuwerben und in der Partei willkommen zu heißen. Das gesetzte Ziel: 20.000 Mitglieder. Erst dann will Wlazny zur Nationalratswahl antreten. Am Montag gab es in Graz erneut eine Mitgliederversammlung, wo rund 300 Personen anwesend waren. Zuvor gab es Anfang Februar ein Treffen mit mehr als tausend Gästen in Wien. Nun will die Bierpartei, die sich seit kurzem das Akronym "BIER" ("Bin in einer Reformbewegung") gibt, weitere Kandidaten für die Wahl neben Wlazny vorstellen. Das bestätigt eine Sprecherin auf Anfrage des STANDARD.

Parteichef Dominik Wlazny will in den Nationalrat, wenn die Bierpartei die nötige Unterstützung erhält. IMAGO/SEPA.Media

Bislang war die Bierpartei eine One-Man-Show – das Gesicht von Wlazny alias Marco Pogo prägt nahezu alle Auftritte der Partei. Die drei Personen, die im Laufe des Dienstags präsentiert werden, stammen vermutlich aus dem Umfeld Wlaznys, der auch ein eigenes Unternehmen führt. Auch das bestätigte die Bierpartei bereits auf Anfrage, DER STANDARD berichtete.

Seit 2020 sitzen elf Mandatare der Bierpartei in verschiedenen Wiener Bezirksräten. Sonst hat die Partei noch keine politischen Mandate gewinnen können. Der größte Erfolg war bislang das Erreichen von rund acht Prozent für Parteichef Wlazny bei der Bundespräsidentenwahl 2022. (Max Stepan, 20.2.2024)