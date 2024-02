Hatte der Cybertruck Kontakt mit Schnee oder Wasser, sollte man ihn sofort reinigen, rät das Handbuch. Tesla

Ein Auto für die Zombieapokalypse, das beim Kontakt mit Wasser sofort rostet: Der Spott über den Cybertruck war groß, als erste Besitzer von Rostflecken auf den Edelstahlplatten des Elektro-Trucks berichteten. Die Verwunderung war groß, schließlich warb Tesla mit einem "Exoskelett aus rostfreiem Stahl". Das Problem: Rostfreien Stahl gibt es eigentlich nicht, er rostet nur langsamer als anderer Stahl. "Alles Blödsinn", sagt nun Cybertruck-Ingenieur Wes Morrill. Die gezeigten Rostflecken hätten lediglich den Durchmesser eines Stecknadelkopfes und seien gar nicht Teil der der Karosserie.

"Edelstahl ist reaktiv, und freies Eisen, das sich darauf befindet, rostet", erklärte der Ingenieur. Oder, laienhaft ausgedrückt: Die Rostflecken sind nur eine Oberflächenverschmutzung und leicht zu entfernen. Tesla-Chef Elon Musk schien Gefallen an den Postings seines Mitarbeiter zu finden: Er bestätigte die Rost-Theorie mit einem "Yeah".

Rost oder nur Schmutz?

Tatsächlich dürfte an der Verschmutzungsthese etwas dran sein, wie auch der Youtuber Justin Demaree in einem Video zu dem Thema bestätigt. Demnach hat ein Cybertruck-Besitzer sein Fahrzeug am Tag nach der Auslieferung zu ihm gebracht, weil schon nach wenigen Stunden erste Rostflecken auftauchten. Auch der Betreiber des Kanals "Bearded Tesla Guy" erklärte Demaree, dass es sich bei den orangefarbenen Flecken wohl um Roststaub handle, der sich auf der Karosserie des Cybertrucks abgelagert habe, wobei nicht der Edelstahl des Fahrzeugs selbst roste. Dieser Roststaub entstehe etwa in der Nähe von Eisenbahnen, wo Metall auf Metall trifft und winzige Partikel abgetragen werden. Diese landen schließlich auf dem Cybertruck und beginnen dort zu rosten, so Demarees These.

Tesla CyberTRUCK or CyberRUST?? The TRUTH About Cybertruck Rusting Issue + How To Fix It!!

The Tesla Cybertruck has starting making its way to excited customer hands over the past several weeks. These non-employee deliveries are our first glimpses, unfiltered, of what to expect from Tesla's groundbreaking new truck. But this week has been filled w Bearded Tesla Guy

Wie "Business Insider" berichtet, sind auch andere Fahrzeuge, insbesondere jene mit weißer Lackierung, betroffen, der Cybertruck scheint aber dem Roststaub gegenüber deutlich empfindlicher zu sein, so Demaree. "Manchmal, wenn neue Autos beim Händler ankommen, vor allem weiße, sieht es so aus, als würde das Auto 'rosten'. Der Rost lässt sich nicht einfach wegwischen, er muss abpoliert werden", so der Youtuber. Das sei auch der Grund, warum die meisten Hersteller auf eine Karosserie aus Edelstahl verzichten würden. Es gab in der Geschichte bislang nur einen weiteren Versuch, ein Auto mit einer Edelstahlkarosserie auszustatten: Auch der DeLorean DMC-12 hatte eine derartige Außenhülle und ähnliche Probleme wie der Cybertruck. Seine Bekanntheit verdankte das Fahrzeug der Filmreihe "Zurück in die Zukunft", ein kommerzieller Erfolg war es nicht.

Politur hilft, ist aber keine Dauerlösung

Doch was hilft nun dem rostgeplagten Cybertruck-Fan? Die schonendere Variante, das Fahrzeug mit Fensterreiniger zu putzen, scheint nicht besonders effektiv zu sein. Demaree meinte, dass Politur helfen würde. Aber das ist auf lange Sicht auch keine karosserieschonende Lösung: "Jedes Mal, wenn man das tut, schabt man im Grunde eine Schicht ab."

Bei Tesla selbst dürfte die Anfälligkeit für Rostpartikel bekannt gewesen sein. Zumindest wird im Handbuch explizit darauf hingewiesen, dass sämtliche korrosiven Substanzen sofort entfernt werden müssen. Dazu zählt man etwa Fett, Öl, Vogelkot und selbst tote Insekten. Hartnäckige Flecken sollten dabei mit vergälltem Alkohol und nachfolgend mit Wasser und einer milden Seife entfernt werden. Das wirklich so schnell wie möglich, auf die nächste vollständige Autowäsche sollte man nicht warten, betont der Autohersteller.

Wer das Rostproblem endgültig lösen möchte, kann seinen Cybertruck auch lackieren lassen. Der "Satin Clear Paint Film" oder der "Color Paint Film" schlagen aber noch einmal mit 5.000 bis 6.000 US-Dollar zu Buche. (red, 20.2.2024)