Wien – Die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) weitet ihr Angebot in Richtung Digital aus. An Bord der monatlichen Auswertung sind derzeit 25 redaktionelle Newsletter und zehn Podcasts. Veröffentlicht werden für Newsletter folgende Kennzahlen: Anzahl der Newsletter im Monat, durchschnittlicher Versand pro Mailing, Anzahl der Aufrufe absolut sowie die Öffnungsrate. Im Bereich der Podcasts sind es die Anzahl der validen Downloads, die Anzahl der aktiven Episoden sowie die Anzahl der im Monat veröffentlichten Episoden, informierte die ÖAK am Dienstag in einer Aussendung.

Die Österreichische Auflagenkontrolle weist jetzt auch die Podcast-Downloads und Newsletter-Kennzahlen aus. APA/AFP/THOMAS SAMSON

Das Ziel sei, "objektiv vergleichbare Leistungsdaten für Newsletter und Podcasts" zur Verfügung zu stellen. "Publisher profitieren von dem ÖAK-Gütesiegel über eine bessere Vermarktungsmöglichkeit ihrer Angebote, für Kunden und Agenturen bieten die ÖAK-Kennzahlen eine fundierte Grundlage für ihre Mediaplanungen."

"Falstaff" und "Erklär mir die Welt"

Die höchste Öffnungsrate unter den ausgewiesenen Newslettern hat mit 89 Prozent jener von "Gesund & Leben". Mit mehr als 126.000 Abonnentinnen und Abonnenten erreicht der "Falstaff Wein"-Newsletter das potenziell größte Publikum. Bei den Podcasts führt Andreas Sators "Erklär mir die Welt" mit 134.385 validen Downloads vor "Sitzfleisch" mit knapp 88.000.

"Durch die Veröffentlichung dieser neuen Kennwerte ermöglicht die ÖAK es den Marktakteuren, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Strategien entsprechend anzupassen", so Marcela Atria, Präsidentin der Österreichischen Auflagenkontrolle, in der Aussendung. "Unsere Mission ist es, transparente und verlässliche Daten bereitzustellen, die eine genaue Bewertung der Leistung von Medien ermöglichen."

Newsletter: Wer ist dabei?

In Sachen Newsletter beteiligen sind: AHVV Verlags GmbH ("Heute"), Amedien Werbe- und Verlags GmbH ("Prost"), Falstaff Verlags GmbH, Gesund & Leben, Life Style Magazin Verlags GmbH ("Bundesländerinnen"), oe24 GmbH, Österreichischer Camping Club, Profil Redaktion GmbH, Red Bull Media House GmbH, Regionalmedien Austria AG, Wailand & Waldstein GesmbH ("Gewinn"), Weka Industrie Medien GmbH / "Industriemagazin".

Podcasts: Wer ist dabei?

Im Bereich der Podcasts sind folgende Medienanbieter vertreten: Andreas Sator ("Erklär mir die Welt", "Sonne & Stahl – Weltretten ohne Illusionen"), Die Dunkelkammer ("Die Dunkelkammer – Der Investigativ-Podcast"), Drama Carbonara, Missing Link Media ("Ganz offen gesagt"), Podcastwerkstatt ("Sitzfleisch"), Red Bull Media House ("Carpe Diem – der Podcast für ein gutes Leben", "Bergwelten – Höhen und Tiefen", "Servus Gute Küche") und Wailand & Waldstein ("Gewinn – Der Podcast"). (red, 20.2.2024)

Alle Zahlen auf oek.at