Der Vorfall ereignete sich am Montagabend. Werner Kerschbaummayr / fotokers

Traiskirchen – Bei einer Messerattacke in der Erstaufnahmestelle Ost in Traiskirchen (Bezirk Baden) ist 24-Jähriger am Montagabend lebensgefährlich verletzt worden. Der libysche Staatsbürger wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Dienstag auf Anfrage mit. Tatverdächtig ist ein 22-jähriger Marokkaner. Er wurde nach kurzer Flucht im Traiskirchner Stadtgebiet festgenommen.

Verbaler Streit

Verübt worden war der Angriff am Montag kurz vor 19.30 Uhr. Der Marokkaner soll den 24-Jährigen infolge einer verbalen Auseinandersetzung mehrmals mit einem Messer attackiert haben.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich, Bereich Leib und Leben, übernahm die Erhebungen. Ermittelt wird laut Schwaigerlehner wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Befragungen waren für Dienstag geplant. (APA, 20.2.2024)