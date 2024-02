Mit "Loss Of Life" stimmt das US-amerikanische Indietronic-Duo ruhigere und verträumte Melodien an

Musiker Andrew VanWyngarden aus der Band MGMT bei einem Auftritt im Jahr 2017. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN

Sechs Jahre nach ihrem letzten Werk melden sich MGMT mit ihrem neuen Album Loss Of Life zurück. Auf der neuen Platte dreht sich – anders als der Titel es erwarten lässt – viel um das Thema Liebe. Mit vorwiegend ruhigen, verträumten Melodien zeigt das Duo, wie vielschichtig und experimentierfreudig es ist.

Zum ersten Mal kollaboriert MGMT, bestehend aus Andrew VanWyngarden und Benjamin Goldwasser, auch mit einem weiteren Künstler: Für den Song Dancing in Babylon arbeiteten sie mit dem nicht-binären französischen Künstler "Christine and the Queens" zusammen. Entstanden ist ein Elektropop-Song mit Synth-Elementen und schwungvollem Refrain.

Das Cover des neuen Albums "Loss Of Life". Zentrales Motiv der Songs: Die Liebe. AP

Auch wenn sie auf ihrem fünften Studioalbum wieder einen neuen Stil ausprobieren und neue musikalische Wege gehen, bleiben die Musiker sich dennoch treu: ein experimenteller musikalischer Cocktail, der Elektro-Pop mit leichten Psych- und Britpop-Einflüssen kombiniert.

Viraler Tiktok-Hit

Die 2002 gegründete Band veröffentlichte im Jahr 2007 ihr Debütalbum Oracular Spectacular. Es gilt als eines der einflussreichsten Alben der 2000er-Jahre und verkaufte sich weltweit mehr als zwei Millionen Mal.

Zuletzt schlug ihre 2018 veröffentlichte Single Little Dark Age in den sozialen Medien, vor allem bei Tiktok, hohe Wellen. Der Song wurde zu einem viralen Hit und diente bei mehr als fünf Millionen Kurzvideos als Soundtrack. (APA, dpa, 20.2.2024)