GROSSBRITANNIEN Weiter Tauziehen um Auslieferung von Assange in London

Nach knapp fünf Jahren in britischer Haft soll in London nun endgültig entschieden werden, ob in Großbritannien alle Rechtsmittel für den Wikileaks-Gründer Julian Assange gegen seine Auslieferung in die USA ausgeschöpft sind. Die USA wollen den Australier wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente und Verstößen gegen das Anti-Spionage-Gesetz vor Gericht stellen