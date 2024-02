Hamburg – Die deutsche Schauspielerin Nastassja Kinski will ihre Nacktszenen in der legendären "Tatort"-Folge "Reifezeugnis" aus dem Jahr 1977 verbieten lassen. Die 63-Jährige hat einen Rechtsanwalt damit beauftragt, dies durchzusetzen, wie "Der Spiegel" am Dienstag berichtete. Kinski spielte damals eine 17 Jahre alte Schülerin, die eine Affäre mit ihrem Lehrer hat – bei den Dreharbeiten war die in der Folge nackt zu sehende Kinski erst 15 Jahre alt.

Nastassja Kinski war beim Dreh der "Tatort"-Folge mit den Nacktszenen erst 15 Jahre alt. EPA/ETTORE FERRARI

Rechtsanwalt Christian Schertz sagte dem "Spiegel": "Nastassja Kinski war damals faktisch ohne Begleitung am Set, als die Szenen gedreht wurden – eine rechtswirksame Einwilligung als Minderjährige ist damit denklogisch ausgeschlossen gewesen." Unabhängig davon habe er im Namen von Kinski für die Zukunft eine Einwilligung widerrufen.

Mit gut 25 Millionen Zuschauern bei der Erstausstrahlung 1977 zählt "Reifezeugnis" zu den erfolgreichsten Folgen der ARD-Krimireihe. Die Folge wurde seitdem regelmäßig wiederholt und auch als DVD veröffentlicht. (APA, AFP, 20.2.2024)