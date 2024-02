Francesco Calzona qualifizierte sich mit der Slowakei für die EM 2024. AP/Armin Durgut

Neapel – Zwei Tage vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Barcelona hat Italiens Fußball-Meister SSC Napoli am späten Montagabend den Trainer gewechselt. Francesco Calzona übernimmt nach der Trennung von Walter Mazzarri den Posten beim Serie-A-Club, wie Napolis Präsident Aurelio De Laurentiis am Montagabend mitteilte. Calzona war bereits zwischen 2015 und 2018 sowie zwischen 2021 und 2022 Co-Trainer in Neapel und ist seit 2022 Teamchef der slowakischen Nationalmannschaft.

Napoli liegt in der Serie A derzeit nur auf Platz neun. De Laurentiis bedankte sich bei Mazzarri. Er habe die Mannschaft in einem schwierigen Moment unterstützt, schrieb der Napoli-Präsident in den sozialen Medien. Der Abschied sei ihm schwergefallen, aber man müsse den Napoli-Fans mehr geben. Er hieß Calzona willkommen und wünschte ihm viel Erfolg mit dem Team.

Wie italienische Medien berichteten, soll Calzona bereits am Dienstag die erste Trainingseinheit leiten und das Team auf das Spiel gegen Barcelona vorbereiten. Calzona erhält demnach einen Vertrag bis zum Saisonende und darf in der Zwischenzeit seine Aufgaben als Trainer der Slowakei weiter wahrnehmen. (sid, 20.2.2024)