Beehrt Michael O'Leary Wien, bringt der Chef des irischen Billigfliegers in der Regel dreierlei mit: neue Flugpläne, Schelte für den österreichischen Platzhirschen, die AUA, und Kritik an zu hohen Flughafengebühren in Schwechat. Was die neuen Destinationen betrifft, so werden mit dem Sommerflugplan Olbia, Rijeka, Split und Tirana neu angeflogen. 84 Strecken stehen dann österreichweit auf dem Programm. Die Österreich-Flotte wurde um ein Flugzeug auf 19 aufgestockt.

Auch heuer hatte O'Leary bei der Präsentation des "Rekordsommerflugplans" ein Täfelchen im Gepäck: Ab 24,99 Euro werden ab sofort drei Tage lang Sitzplätze angeboten. Auch Billigfliegen wurde also teurer. Mit Ticketpreisen von zehn Euro warb der Chef des größten europäischen Billigfliegers im Jahr 2007. One-Way ab 19,99 Euro und Super-Sale um 9,99 Euro brachte er noch im Herbst 2019 für den Sommerflugplan 2020 mit. Mittlerweile sind die Ticketpreise kräftig gestiegen.

Die Flugpreise lägen bei der AUA um 500 Prozent höher als bei Ryanair, beteuert die irische Airline.Die Marke Laudamotion wollen die Iren nicht aufgeben, diese sei durchaus wertvoll. REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN

Grundsätzlich sei man dennoch nicht nur die günstigste Airline, sondern auch die kosteneffizienteste europaweit, betont O'Leary einmal mehr. Der Ticketpreis liege im Schnitt bei 45 Euro. Zum Vergleich: Im Schlussquartal 2023 lag er bei 42 Euro und damit im Schnitt 13 Prozent höher als im Schlussquartal 2022. In den kommenden Monaten werden die Preise laut O'Learys Einschätzung weiter steigen – der Airlinemanager rechnet mit zehn Prozent. Der Grund: Das Angebot in Europa sei wegen Triebwerkswartungen bei Airbus-A320-Flugzeugen knapp. Das Problem mit den Triebwerken von Pratt & Whitney betrifft vor allem den Ryanair-Billigrivalen Wizz Air mit seiner Airbus-Flotte. Ryanair hat eine reine Boeing-Flotte, wartet allerdings schon länger auf etliche neue Flugzeuge.

Wachstumspläne für Wien

Wachsen soll naturgemäß auch die Zahl der beförderten Passagiere in Österreich: Die Iren rechnen mit einem Anstieg ihres Verkehrsaufkommens 2024 um 15 Prozent auf eine neue Rekordzahl von sieben Millionen Passagieren österreichweit, 6,7 Millionen davon in Wien.

Es folgt der unvermeidliche Seitenhieb auf den heimischen Platzhirsch: Während die "staatlich subventionierte AUA" in Wien kein nennenswertes Wachstum gegenüber Vorpandemiezeiten erzielt habe, habe Ryanair im Vorjahr das Verkehrsaufkommen im genannten Zeitraum mehr als verdoppelt – von 2,7 auf sechs Millionen Passagiere im Jahr 2023. "Wir haben dafür gesorgt, dass der Tourismus zurückgekommen ist", sagt der Ryanair-CEO. Dass das Wachstum auf Kosten der Arbeitnehmer gehe, stellt Österreich-Chef Andreas Gruber in Abrede: Man biete "hochbezahlte Jobs" – Gruber stellt dabei auf die tatsächlich europaweit gesuchten Piloten ab. In Wien verdiene man mittlerweile auch Geld, ergänzt O'Leary – und das obwohl der Airport unter den zehn teuersten in Europa sei. Sein Fazit: Die Gebühren müssten runter.

Mangel an grünem Flugbenzin

Runter müssen bekanntlich auch die CO2-Emissionen von Flügen. Das soll durch die Beimischung "grüneren" Flugbenzins (Sustainable Aviation Fuel, SAF) gelingen. Zwei Drittel der CO2-Reduktion, die die Luftfahrt für ihr Ziel der Klimaneutralität bis 2050 braucht, will man mit SAF erreichen. Bis 2030 sollen fünf Prozent der Emissionen durch SAF sinken. O'Leary bezweifelt, dass das gelingen wird: "Man kann alle Vorschriften der Welt haben, aber wenn es keinen Nachschub an SAF gibt, sind die Vorschriften irrelevant. Im Moment ist das eine echte Herausforderung." (Regina Bruckner, 20.2.2024)